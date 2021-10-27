Аналитики рассказали, зачем "Красное и белое" выходит на биржу

По мнению аналитиков, учитывая хорошую рыночную ситуацию, а также развитие сети в последние годы, мажоритарии приняли решение немного сократить свою долю, зафиксировав хорошую прибыль. Как следует из релиза, компания считает своими преимуществами в том числе брендирование, лидерство в быстро растущем сегменте рынка, хорошие показатели продаж, бизнес-модель и корпоративное управление.

Ожидается, что предложение компании будет состоять из размещения компанией Mercury Retail Group Limited ГДР, каждая из которых удостоверяет право на одну обыкновенную акцию Mercury Retail Holding PLC. Компания подала заявку на допуск ее ГДР к торгам на Московской бирже, следует из релиза. Ожидается, что опцион для поддержки сделок по стабилизации в объеме до 15% от общего количества ГДР, продаваемых в рамках предложения, будет предоставлен в определенный период после завершения предложения.

По данным компании, ее выручка в первом полугодии составила 328,7 млрд рублей (577,2 млрд за весь прошлый год), а чистая прибыль - чуть больше 19 млрд рублей против 25,7 млрд по итогам прошлого года.

Перспективы IPO "Красного и белого" на Московской бирже выглядят позитивно, поскольку компания хорошо известна российскому потребителю, ее бизнес устойчиво растет, и она намерена направлять на дивиденды 50% чистой прибыли, говорит аналитик ФГ "ФИНАМ" Леонид Делицын. "IPO планируется провести за счет продажи акций существующих акционеров, основными мотивами у которых, скорее всего, являются получение максимальной прибыли и кристаллизация стоимости своего актива. Менеджмент полагает, что сочетание низкого долга и высокой прибыли способно обеспечить рост бизнеса без привлечения дополнительных средств", - отмечает он.

По всей видимости, учитывая благоприятную рыночную ситуацию, а также довольно успешную историю развития сети "Красное и белое" в последние годы, мажоритарии приняли решение немного сократить свою долю, зафиксировав хорошую прибыль, считает главный аналитик по российскому рынку "Открытие Инвестиции" Алексей Павлов. "Сегодня Mercury Retail, входящая в топ-3 российских ритейлеров, растет быстрее основных конкурентов. Так, за I полугодие группа нарастила выручку на 26,5%, а скорректированную EBITDA - на 71,3%. При этом маржинальность последнего показателя составила 8,5%, что выше, чем у основных конкурентов", - подчеркивает аналитик.

Учитывая, что предложение будет состоять из бумаг действующих акционеров, то компания денег от IPO не получит. Можно предположить, что у акционеров есть потребность в "кэше" или желание частично выйти из актива, допускает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев.

Как сообщалось ранее, компания рассчитывает на оценку в 20-25 млрд долларов. Mercury Retail Group образована после слияния в 2019 году розничных сетей "Дикси", "Красное и белое" и "Бристоль".