Аналитики рассказали, зачем "Красное и белое" выходит на биржу

Новости

Названы регионы с высокой онкозаболеваемостью 17:07
Московские педагоги рассказали, как провести каникулы с пользой 17:00
Актеры МХТ им. Чехова прокомментировали назначение Хабенского 16:56
Сергунина: В Москве проведут онлайн-курс по работе с маркетплейсами 16:55
Более 70% россиян сочли недопустимыми призывы не прививаться от COVID 16:34
Центр Гамалеи оценил опасность штамма AY.4.2 для России 16:32
Суд ЕС обязал Польшу выплачивать по миллиону евро штрафа в день 16:27
Регионы решили проблемы 11 тысяч дольщиков 16:19
Съезд "Единой России" может пройти 4 декабря 16:17
У 70% больных повторное течение COVID-19 проходит с равной степенью тяжести 16:16
Центр Гамалеи оценил сроки регистрации "Спутника V" в ВОЗ 16:14
Иммунолог назвал главный признак "ковидного" кашля 16:11
СМИ: С коронавирусом госпитализирована мать Николая Баскова 16:05
Украина прорабатывает вопрос о запрете гастролей россиян в стране 16:04
Патрушев: Не все госслужащие на "удаленке" соблюдают правила кибербезопасности 15:59
В Москве из-за ситуации с коронавирусом закроются кинотеатры 15:58
Умер актер Морт Сал, первый в мире стендап-комик 15:55
В Москве не будут вводить QR-коды в транспорте 15:52
Минтруд дал рекомендации по выходным после прививки от COVID 15:49
Умер создатель теленовеллы "Рабыня Изаура" Жильберту Брага 15:41
Вышел трейлер "антикоррупционной детективной мелодрамы" "Чиновница" 15:38
В ВТО назвали факторы, которые помогли РФ справиться с последствиями COVID 15:26
В Москве повысили скорость на трех магистралях 15:22
Умер актер Станислав Хлавнович 15:15
Биржевая цена авиакеросина обновила исторический максимум 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
27.10.2021 16:15
Рубрика: Экономика

Аналитики рассказали, зачем "Красное и белое" выходит на биржу

Текст: Роман Маркелов
Компания Mercury Retail Group, которая управляет сетями алкогольных ретейлеров "Красное и белое" и "Бристоль", планирует провести первичное публичное размещение глобальных депозитарных расписок (ГДР) с листингом на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По мнению аналитиков, учитывая хорошую рыночную ситуацию, а также развитие сети в последние годы, мажоритарии приняли решение немного сократить свою долю, зафиксировав хорошую прибыль. Как следует из релиза, компания считает своими преимуществами в том числе брендирование, лидерство в быстро растущем сегменте рынка, хорошие показатели продаж, бизнес-модель и корпоративное управление.

Фото: REUTERS
Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Ожидается, что предложение компании будет состоять из размещения компанией Mercury Retail Group Limited ГДР, каждая из которых удостоверяет право на одну обыкновенную акцию Mercury Retail Holding PLC. Компания подала заявку на допуск ее ГДР к торгам на Московской бирже, следует из релиза. Ожидается, что опцион для поддержки сделок по стабилизации в объеме до 15% от общего количества ГДР, продаваемых в рамках предложения, будет предоставлен в определенный период после завершения предложения.

По данным компании, ее выручка в первом полугодии составила 328,7 млрд рублей (577,2 млрд за весь прошлый год), а чистая прибыль - чуть больше 19 млрд рублей против 25,7 млрд по итогам прошлого года.

Перспективы IPO "Красного и белого" на Московской бирже выглядят позитивно, поскольку компания хорошо известна российскому потребителю, ее бизнес устойчиво растет, и она намерена направлять на дивиденды 50% чистой прибыли, говорит аналитик ФГ "ФИНАМ" Леонид Делицын. "IPO планируется провести за счет продажи акций существующих акционеров, основными мотивами у которых, скорее всего, являются получение максимальной прибыли и кристаллизация стоимости своего актива. Менеджмент полагает, что сочетание низкого долга и высокой прибыли способно обеспечить рост бизнеса без привлечения дополнительных средств", - отмечает он.

По всей видимости, учитывая благоприятную рыночную ситуацию, а также довольно успешную историю развития сети "Красное и белое" в последние годы, мажоритарии приняли решение немного сократить свою долю, зафиксировав хорошую прибыль, считает главный аналитик по российскому рынку "Открытие Инвестиции" Алексей Павлов. "Сегодня Mercury Retail, входящая в топ-3 российских ритейлеров, растет быстрее основных конкурентов. Так, за I полугодие группа нарастила выручку на 26,5%, а скорректированную EBITDA - на 71,3%. При этом маржинальность последнего показателя составила 8,5%, что выше, чем у основных конкурентов", - подчеркивает аналитик.

Учитывая, что предложение будет состоять из бумаг действующих акционеров, то компания денег от IPO не получит. Можно предположить, что у акционеров есть потребность в "кэше" или желание частично выйти из актива, допускает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев.

Как сообщалось ранее, компания рассчитывает на оценку в 20-25 млрд долларов. Mercury Retail Group образована после слияния в 2019 году розничных сетей "Дикси", "Красное и белое" и "Бристоль".

Экономика Финансы Валютный рынок Экономика Финансы Инвестиции

Главное сегодня

Центр Гамалеи оценил сроки регистрации "Спутника V" в ВОЗ
Песков назвал закрытие границ регионов "последней мерой"
МИД: Москва перепроверяет сведения о применении Киевом турецкого беспилотника
В Кремле заявили об отсутствии политизации в переговорах с Молдавией по газу
Суд ЕС обязал Польшу выплачивать по миллиону евро штрафа в день
В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммуналке
Кто получит сельскую надбавку к пенсии в 2022 году