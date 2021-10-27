Apple грозит оборотный штраф за неисполнение решения ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против компании Apple. Поводом стал запрет информировать покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты покупок.

Как рассказали "Российской газете" в ФАС, первичная проверка была проведена по заявлениям ряда граждан. Они послужили поводом для более детального изучения, в частности, руководства по рассмотрению магазина приложений App Store. По ее итогам в конце августа Apple было направлено предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Тогда ведомство обнаружило, что компания запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов о возможности оплаты покупок за пределами AppStore.

Сейчас Apple взимает комиссию от 15 до 30% за каждый платеж, сделанный внутри приложений, размещенных в AppStore. Кроме того, Apple требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы. В противном случае доступ в App Store им будет закрыт.

На основании этой информации антимонопольщиками был сделан вывод о злоупотреблении Apple своим положением на рынке распространения приложений для iOS. Устранить нарушение компания должна была до 30 сентября.

По словам представителей пресс-службы ведомства, несмотря на то, что компания взаимодействует с антимонопольной службой, Apple так и не исполнила вынесенного ей ранее предупреждения. На этом основании ФАС возбудила дело в отношении компании.

"В случае признания Apple нарушившей закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке", - пояснили в ведомстве.

Неисполнение предупреждения Apple на фоне дела, рассматриваемого в США, представляется вполне ожидаемым, пояснила "РГ" руководитель антимонопольной практики компании Rights Business Standard Анастасия Яремчук. Однако в российском и американском подходах наблюдаются различия.

Сейчас Apple взимает комиссию 15-30% за каждый платеж, сделанный внутри приложений, которые размещены в магазине AppStore

"Аналогичные претензии были рассмотрены американским судом по заявлению Epic Games в сентябре текущего года, но с принципиальными отличиями в части определения границ рынка: американский суд считает рынком в данном случае рынок транзакций, для ФАС России рынок - магазин приложений App Store. В этой связи интересно, как в возбужденном деле о нарушении антимонопольного законодательства будет разрешаться вопрос о границах рынка. Это уже второе дело ФАС в отношении Apple за последний год, первым из которых было дело по заявлению "Лаборатории Касперского", где границами рынками был признан App Store, поэтому представляется, что никаких изменений в данном выводе новое дело не претерпит", - сообщила Яремчук.

В августе 2020 года ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Apple, возбужденного в результате рассмотрения заявления по заявлению "Лаборатории Касперского". 26 апреля 2021 года ФАС России наложила на Apple оборотный штраф в 906 299 392,16 рублей (более 12 млн долларов США) за нарушение антимонопольного законодательства.