Арендодателей жилья избавили от лишних штрафов

Правовой казус, касающийся сдачи жилья в аренду, устранен в законодательстве. Об этом сообщает Росреестр.

Поправки внесены в классификатор видов использования земельных участков. До недавнего времени описанием вида разрешенного использования "Жилая застройка" предусматривалось, что к жилой застройке относятся здания, предназначенные для проживания человека, за исключением тех, которые используются в том числе с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания. Имелись в виду гостиницы, дома отдыха и другие подобные помещения.

Однако, как пояснили в Росреестре, для временного проживания, по Гражданскому и Жилищному кодексам, допускается предоставление квартир, жилых домов и их частей. То есть формально владельцев квартир, которые сдаются в аренду, можно было привлечь к административной ответственности по ст. 8.8 КоАП - за использование земельного участка не по назначению, поясняют в Росреестре.

Для устранения этой правовой неопределенности в Классификатор были внесены изменения, которые вступили в силу в начале осени. Теперь арендодателей наказать за это нельзя.