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27.10.2021 03:39
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин рассказал о методах работы и технике современных криминалистов

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Неделя № 246(8597)
Накануне Дня криминалиста (19 октября) глава Следственного комитета РФ рассказал "РГ" много интересного о работе тех, без кого не раскрывается ни одно преступление.
Александр Бастрыкин: Внедрение передовых технологий - приоритетная задача Следственного комитета. Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин: Внедрение передовых технологий - приоритетная задача Следственного комитета. Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ
Александр Бастрыкин: Внедрение передовых технологий - приоритетная задача Следственного комитета. Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ

Что же главного было в этом интервью?

Фото: РИА Новости
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1. Глава СК назвал самые громкие преступления, которые расследованы благодаря современным криминалистическим методикам. Так были раскрыты с помощью ДНК-исследований изнасилования и убийства малолетних в Кемеровской, Нижегородской, Орловской и Тюменской областях. Это убийства шести человек, в том числе двоих детей в Артеме Приморского края в 2005 году. Серия убийств женщин, совершенных в период 2011-2012 годов на территории Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.

По расследованию вооруженного нападения на учеников и преподавателей гимназии в Казани, благодаря криминалистам была обнаружена картечь использованных обвиняемым патронов. Осмотры и анализ информации из мобильных устройств показали, что стрелявший долго и тщательно готовился к нападению.

В местах крушений самолетов Л-410 в Иркутской и Кемеровской областях, Ан-28 в Камчатском крае и Ан-26 в Хабаровском крае, вертолета "Робинсон" в Вологодской области использовался беспилотный летательный аппарат. С помощью квадрокоптера и криминалистического видеокомплекта делается обзорная аэрофотовидеосъемка места происшествия. Изымаются бортовые самописцы, электронные приборы с аэронавигационной информацией, документы на полет и воздушное судно, образцы топлива.

Сейчас активно развивается "цифровая" криминалистика

2. В вузах Следственного комитета создаются кафедры расследования киберпреступлений.

Заработало управление научно-исследовательской деятельности (Научно-исследовательский институт криминалистики). Оно входит в структуру Криминалистического центра. Создание НИИ криминалистики стало закономерным ответом на потребности следствия - Бастрыкин считает важным создание собственной научной базы.

Уже проведена исследовательская работа почти по 40 научно-практическим направлениям (темам), и все они практико-ориентированные. Результаты исследований публикуются в научно-практических пособиях, предназначенных прежде всего для следователей, и активно используются в следственной практике.

В регионах формируются специальные отделы криминалистического сопровождения следствия. Для практических работников подготовлены пособия по темам "Расследование массовых беспорядков", "Расследование гибели людей в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "Расследование преступлений прошлых лет".

До этого в НИИ уже были подготовлены материалы об организации расследования убийств, связанных с отчуждением жилья, - это преступления, совершенные так называемыми "черными риелторами". И о расследовании преступлений экстремистской направленности, а также о розыске пропавших несовершеннолетних.

Есть ряд исследований и в судебно-экспертной области.

3. Внедрение и использование передовых информационных технологий - приоритетная задача Следственного комитета.

Поэтому в деятельности Главного управления криминалистики получило активное развитие направление так называемой внеэкспертной "цифровой" криминалистики.

Фото: Саид Царнаев/ РИА Новости
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Ее основные направления - поиск, извлечение, восстановление и другая оперативная обработка данных в электронном виде, связанная с обнаружением и исследованием информации на электронных носителях и цифровых устройствах. То есть на компьютерах, мобильных телефонах, флеш-накопителях и тому подобном. Плюс к этому, оценка радиоэлектронной обстановки и анализ биллинговых массивов, детализаций телефонных соединений, получение космических снимков, техническое улучшение фото- и видеоматериалов, осмотр разрозненных данных в сети Интернет и облачных хранилищах, мессенджерах, с применением аппаратно-программных комплексов и программного обеспечения.

Объемы такой работы обширны - ежегодно специалистами СК осматривается порядка 5 тысяч цифровых устройств и объектов, содержащих информацию в электронном виде. Сегодня для обучения квалифицированных специалистов в области IT-технологий в Санкт-Петербургской и Московской академиях Следственного комитета создаются кафедры информационных технологий и организации расследования киберпреступлений.

На них будут организованы курсы учебных дисциплин для будущих следователей - "Основы кибербезопасности", "Использование информационных технологий при исследовании цифровых следов".

Кроме того, для повышения квалификации сотрудников ведомства разработаны новые дополнительные профессиональные программы "Расследование преступлений в сфере информационных, телекоммуникационных и высоких технологий", "Расследование преступлений, совершенных с использованием цифровой валюты и цифровых финансовых активов".

4. В СК создана и постоянно обновляется ведомственная база данных о нераскрытых преступлениях, о самодельных взрывных устройствах. Ведутся учеты субъективных портретов подозреваемых, используемых для организации их розыска, и ДНК-учеты.

5. Как криминалисты общаются с зарубежными коллегами в пандемию?

Да, за последние полтора года оно сократилось. Но оно перешло в дистанционный формат. Сотрудники Криминалистического центра принимают активное участие в заседаниях рабочих групп БРИКС, рабочих групп по незаконному ввозу мигрантов, торговле людьми, созданных в рамках Конференции сторон Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Также они проходят обучение на различных курсах, представляющих научный и практический интерес. В этом году несколько представителей СК РФ прошли обучение на курсах Школы финансово-экономической полиции Финансовой гвардии Итальянской Республики.

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