Американские власти отозвали лицензию у китайской компании China Telecom

Регулирующий правительственный орган США в области связи принял решение об отзыве лицензии у крупнейшей китайской телекоммуникационной компании China Telecom в Америке. Это решение Федеральной комиссии по связи США (FCC) означает, что компания, работающая в США уже 20 лет, должна прекратить предоставление услуг в течение 60 дней.

Регулирующий орган пояснил, что владение и контроль над компанией со стороны правительства Китая создают значительные риски для национальной безопасности. В ответ представитель China Telecom America заявил, что решение FCC "разочаровывает", уточнив, что "компания будет использовать все доступные варианты, продолжая обслуживать наших клиентов".

Одновременно FCC, также сославшись на риски национальной безопасности, предупредила, что может прекратить деятельность в США еще трех контролируемых государством китайских телекоммуникационных компаний. Речь идет о China Unicom Americas, Pacific Networks Corp и ее дочерней компании ComNet LLC.

Как отмечает Guardian, бывший президент США Дональд Трамп выдвинул этот вопрос на первое место в политической и дипломатической повестке дня в 2019 году, когда объявил чрезвычайное положение в стране, чтобы запретить использование технологий "иностранными противниками", и подверг китайскую телекоммуникационную компанию Huawei строгому экспортному контролю. В мае 2019 года FCC запретила другой государственной китайской телекоммуникационной компании China Mobile предоставлять услуги в США. Затем Трамп успешно оказал давление на американских союзников, таких как Великобритания и Австралия, чтобы они последовали его примеру и запретили Huawei в их сетях 5G.

Согласно отчету сената, по состоянию на 2019 год China Telecom обслуживала более 335 миллионов абонентов по всему миру. Компания претендует на звание крупнейшего оператора фиксированной и широкополосной связи в мире. Она также предоставляет услуги правительственным учреждениям Китая в США. В апреле 2020 года Белый дом заявил, что China Telecom нацелена на предоставление услуг своей мобильной виртуальной сети более чем 4 миллионам американцев китайского происхождения.

Не менее двух миллионов китайских туристов ежегодно посещали США до пандемии коронавируса, около 300 тысяч студентов из КНР обучаются в американских колледжах и университетах, а более 1500 китайских предприятий успешно работают в Америке.