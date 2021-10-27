Биржевая цена авиакеросина обновила исторический максимум

Стоимость тонны авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на торгах 27 октября впервые превысила 58 тысяч рублей по европейскому территориальному индексу. За сутки рост составил 2,4%.

Подорожали также зимнее дизельное топливо - до 58,4 тысячи рублей за тонну (+1,05%) и Аи-95 - до 54,7 тысячи (+0,9%). Межсезонный и летний сорта дизеля, наоборот, несколько откатились назад в цене, так же как топочный мазут и сжиженные углеводородные газы (СУГ). Стоимость Аи-92 практически не изменилась (+0,2%).

Спрос на авиакеросин растет с наступлением холодов, несмотря на относительно низкий сезон. Авиакеросин используют не только авиакомпании, но и заводы для производства зимних видов дизельного топлива, а также в смеси со средними дистиллятами для выпуска суррогатов. Двумя неделями ранее тонна авиакеросина на бирже стоила 53 тысяч рублей, а в целом с начала октября рост составил 10%.

В случае когда цена авиакеросина на бирже превышает определенный уровень, начинает действовать демпфирующий механизм по аналогии с демпфером на моторные топлива, и тогда российские авиаперевозчики получают компенсации из федерального бюджета. По расчетам аналитиков "Петромаркета", если к концу октября цены на авиакеросин в Северо-Западной Европе останутся на прежнем уровне (этот рынок выступает ориентиром для цены экспортной альтернативы), то авиакомпании получат компенсацию из бюджета в размере 5 560 рублей за каждую тонну купленного керосина.