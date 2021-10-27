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Рубрика: В мире

Болсонаро обвинили в содействии распространению коронавируса в Бразилии

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Специальная комиссия Сената Бразилии по расследованию действий правительства страны в рамках борьбы с коронавирусом обвинила президента Жаира Болсонаро в совершении 9 преступлений. Уже в среду итоговый доклад комиссии передадут на анализ в Генеральную прокуратуру, Верховный федеральный суд и спикеру нижней палаты бразильского парламента, ответственного за начало процедуры импичмента. Копию документа также направят в Международный уголовный суд.
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Фото: AFP/EVARISTO SA Президент Бразилии Жаир Болсонару. Фото: AFP/EVARISTO SA
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Фото: AFP/EVARISTO SA

Самое громкое и, пожалуй, политизированное расследование в истории бразильского парламента официально подошло к своему концу. Во вторник сенаторы большинством голосов одобрили обвинительный доклад, в котором вся вина за разразившийся в стране коронакризис возлагается на 78 человек и две компании. Среди них президент Болсонаро, трое его сыновей, шесть действующих и бывших министров, депутаты, врачи и предприниматели.

Фото: AFP/EVARISTO SA
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В окончательной редакции доклада в список обвиняемых также вошли губернатор штата Амазонас Уилсон Лима и бывший министр здравоохранения штата Марселлос Кампело. В самом начале текущего года возникший здесь вариант коронавируса, получивший название амазонский, превратил этот регион в эпицентр новой волны COVID-19 в Бразилии. Взрывной характер распространения вируса привел к катастрофическим последствиям. Власти и система здравоохранения штата были не в состоянии взять ситуацию под свой контроль. Баллоны с кислородом сюда свозили со всей страны, и даже из соседней Венесуэлы.

Главе государства сенаторы вменяют развязывание эпидемии со смертельным исходом, нарушение превентивных санитарных мер, шарлатанство (за продвижение некоторых лекарственных средств и способов лечения коронавируса), подстрекательство к преступлению (за призывы не носить маски и не вакцинироваться), подделку документов, нецелевое использование бюджетных средств, злоупотребление служебным положением, нарушение социальных прав и действия, несовместимые с достоинством, честью и служебным положением. А вот коллапс системы здравоохранения в Амазонии в начале этого года и систематические нападки на индейское население стали основанием для обвинения главы государства в преступлении против человечности.

Этот доклад послужит основанием для начала расследования перечисленных преступлений Генеральной прокуратурой. Ту его часть, где говорится о распространении ложных сведений, приобщат к делу о fake news, которое ведет Верховный федеральный суд. А чтобы "защитить население страны" от "лживой информации", автор доклада просит удалить аккаунты Болсонаро из всех социальных сетей. Копию документа также отправят в Международный уголовный суд в Гааге, где рассматривают дела о преступлениях против человечности.

Но все же главная цель этого доклада политическая. На его основе юристы подготовят новое прошение об открытии процедуры импичмента в отношении Болсонаро, коих у спикера палаты депутатов Национального конгресса Артура Лиры накопилось 138 штук. По этому показателю действующий глава государства уже является абсолютным рекордсменом в новейшей истории Бразилии.

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