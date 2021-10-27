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27.10.2021 10:58
Рубрика: Экономика

Число сделок с недвижимостью превышает показатели прошлого года

Текст: Марина Трубилина
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Число зарегистрированных в этом году ипотек больше, чем год назад, на 24%, сообщает Росреестр.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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С января по сентябрь 2021 года Росреестр зарегистрировал 2,8 млн ипотек, сообщила заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова. Это на 24% больше по сравнению с данными за девять месяцев прошлого года (2,3 млн). В сентябре было зарегистрировано 314 тысяч ипотек.

Лидерами по регистрации ипотечных сделок стали Московская область (242,6 тыс.), Москва (186,5 тыс.), Краснодарский край (163,7 тыс.), Санкт-Петербург (140,5 тыс.) и Свердловская область (113,4 тыс.), сообщила замруководителя Росреестра Елена Мартынова.

С января по сентябрь 2021 года выросло и количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве. Этот показатель увеличился на 29% - до 632 тысяч (в прошлом году было 489 тысяч за тот же период). Больше всего договоров долевого участия заключено в Москве (100,5 тыс.), Московской области (86,7 тыс.), Санкт-Петербурге (55,2 тыс.), Краснодарском крае (43,7 тыс.) и Новосибирской области (22,9 тыс.). В сентябре 2021 года зарегистрировано почти 75 тыс. договоров с участием дольщиков.

На 22% вырос спрос на вторичном рынке недвижимости. За девять месяцев 2021 года зарегистрированы права 3 млн собственников на основании договоров купли-продажи (за аналогичный период 2020 года - около 2,5 млн). Такие сделки чаще всего заключали в Краснодарском крае (196,1 тыс.), Московской области (180,6 тыс.), Москве (121,9 тыс.), Свердловской области (112,9 тыс.) и в Республике Башкортостан (93 тыс.). В сентябре 2021 года количество сделок на вторичном рынке составило 343 тыс.

Экономика Недвижимость

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