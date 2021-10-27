Что могут предложить потребителю российские и белорусские "молочники"

По прогнозам экспертов, производство молока на планете в ближайшие десять лет вырастет на 21 процент и составит 1,119 млрд тонн в 2030 году. В этом тренде уверенно держится и Союзное государство, чьи молочные реки с каждым годом становятся все полноводнее. Смогут ли Беларусь и Россия в полной мере обеспечить себя молочной продукцией, с какими проблемами встречаются молочники двух наших стран? Ситуацию на молочном рынке изучали корреспонденты "СОЮЗа".

Как в Беларуси

Если в 2020 году в Беларуси произвели 7,8 млн тонн молока, то по итогам нынешней пятилетки планируется получить 9,2 млн тонн. За короткий срок Беларусь стала крупнейшим игроком на мировом рынке молочной продукции, занимая 3-е место по экспорту сливочного масла после Новой Зеландии и Евросоюза, 4-е - по экспорту сыров и 5-е - сухого обезжиренного молока. О том, как стране укрепить свои позиции и еще больше зарабатывать на молоке, говорилось и на VII Экспортном форуме "Беларусь молочная", который прошел недавно в Минске и собрал свыше 400 участников из 12 стран.

То, что молочная отрасль Беларуси входит в топ-5 мировых экспортеров, - итог большой работы, проделанной аграриями при поддержке государства на протяжении последних 20 лет. И сегодня страна, производя 1 процент молока от общего мирового объема производства, в мировой торговле им занимает 6 процентов. В прошлом году, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Ивана Крупко, Беларусь отправила на экспорт 4,8 млн тонн молочной продукции на 2,4 млрд долларов, прирост экспорта за последние пять лет составил 0,7 млрд долларов.

Куда текут молочные реки? Поставки осуществляются в 58 государств. По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексея Богданова, 94 процента белорусcкой молочки поставляется в страны СНГ. Удобная логистика, отсутствие таможенных пошлин, схожие вкусы у потребителей - лучшие стимулы для продвижения на эти рынки богатого молочного ассортимента. Главный потребитель - Россия, хотя ее доля в закупках за последние пять лет снизилась на 13 процентов. И, похоже, это тенденция. Соседняя страна активно развивает собственное сельское хозяйство, поэтому снижение импорта для нее лишь вопрос времени. Сейчас особым спросом на российском рынке пользуются сыры, поставки которых выросли на 6 процентов. Белорусские производители делают ставку на высокое качество (в составе сыров только молоко, а не его заменители, применяемые для удешевления продукции) и расширение ассортимента. Сегодня молокоперерабатывающие заводы изготавливают не только полутвердые традиционные "Пошехонский" и "Российский", но и твердые сыры с длительным сроком созревания - от полугода и более, способные составить конкуренцию итальянскому пармезану, а также сыры с плесенью, различными добавками - паприкой, черемшой, базиликом, пажитником и т.д. Причем производство твердых и супертвердых сыров будет расти - это выгодно с точки зрения работы на дальних рынках, так как такая продукция имеет длительные сроки хранения. Всего белорусские предприятия производят сегодня 320 наименований сыров. Так что Беларусь, продающую сегодня сыры в 26 государств, по праву можно считать сырной державой.

Главный потребитель белорусской "молочки" - Россия, хотя ее доля в закупках снижается

Диверсификация экспорта - задача, которую белорусские "молочники" активно решают уже последние лет пять. Хорошие перспективы они видят в Азиатском регионе. По словам Алексея Богданова, очень бурно развивается экспорт на китайский рынок: объем поставок туда вырос на 87 процентов. Спросом пользуются различные категории товаров - от сухого обезжиренного молока и сыворотки до творога и масла.

Африка - второе направление после Азии, куда Беларусь планирует наращивать поставки "молочки". К примеру, речь идет об освоении рынка Алжира, занимающего второе место в мире по импорту сухого обезжиренного и цельного молока. Белорусские предприятия прошли соответствующую сертификацию. Каждое ищет и другие выгодные адреса. К примеру, расположенное в Брестской области ОАО "Лунинецкий молочный завод" в прошлом году продавало продукцию в Египет, Ливию, Сирию, Бангладеш.

Директор предприятия Сергей Карпец считает, что сегодня важно постоянно расширять ассортимент, предлагать своему и зарубежному покупателю новые товары. В этом году, к примеру, завод освоил выпуск премиального продукта - молока А2 с уникальным белковым составом, который подойдет человеку, имеющему побочные эффекты от употребления обычного. Для получения новой продукции исследовали всех коров, имеющихся на собственной ферме предприятия. Оказалось, что у двух рядом стоящих и внешне похожих животных могут быть различные ДНК. Выделили тех животных, которые дают молоко А2, и стали производить продукцию из него на отдельной линии.

Брестская область вообще признанный лидер молочной индустрии в Беларуси: с тонны молока здесь производится больше всего продукции в денежном выражении. В этом регионе находится и предприятие, хорошо известное своей качественной продукцией на российском рынке, - ОАО "Савушкин продукт". 70 процентов его продукции экспортируется. Помимо Китая, оно освоило торговые прилавки Филиппин, Японии. Секрет успеха, по словам генерального директора предприятия Александра Савчица, прост. Чтобы увеличивать зарубежные поставки, надо повышать качество продукции, а значит, инвестировать в развитие сырьевой зоны. У "Савушкина продукта" 155 сельхозпредприятий. В техническое обновление и реконструкцию ферм акционерное общество в нынешнем году вложило 44 млн рублей, что позволяет получать высококачественное молоко: 96 процентов - высшего и сорта экстра. В цехах лучшее оборудование мировых производителей.

В России за год себестоимость сырого молока выросла на 18 процентов, а его цена на магазинной полке - только на 5 процентов

Пример "Савушкина продукта" подстегивает и другие предприятия инвестировать в качество продукции. К 2025 году Беларусь, по оценке экспертов, выйдет на производство более 9 млн тонн молока, экспортная доля составит 5,8 млн тонн. Это - хорошая выручка для предприятий и страны. В 2025-м объем поставок превысит 3 млрд долларов, а к 2030-му дойдет до 4 млрд.

Как в России

По данным федерального центра "Агроэкспорт" при Министерстве сельского хозяйства РФ, экспорт молочной продукции в 2020 году существенно вырос и составил 207 тысяч тонн.

- В России производятся все основные молочные продукты, динамично развивается производство сыров, - рассказал генеральный директор Национального союза производителей молока "Союзмолоко" Артем Белов..

К традиционной молочной категории относятся молоко, ряженка, сливки, творог, кефир, сметана, масло, простокваша, к современной - йогурт, десертный и глазированный творог, молоко с соком.

Что касается качества российской молочки, то оно, по словам Артема Белова, традиционно высокое. Это подтверждает и постоянный рост поставок российской молочной продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья. Один из трендов последних лет - активный выход России и Беларуси на рынки третьих стран. Это могло бы происходить и под брендом Союзного государства. К сожалению, этой тенденции мешает ряд серьезных моментов.

- Россия и Беларусь являются в хорошем смысле конкурентами, но совместные проекты тоже возможны. Для этого необходимо использовать механизмы, которые были бы направлены на поддержание доходности при производстве и переработке молока в рамках Союзного государства, - считает Артем Белов.

Какие это механизмы? Во-первых, необходима синхронизация государственной поддержки молочной отрасли в России и Беларуси. Во-вторых, нужно так выстроить взаимные поставки молока и молочных продуктов, чтобы балансы внутри Союзного государства носили не декларативный, а по-настоящему регулирующий характер.

Что же касается цен на молочную продукцию на российских прилавках, то чудес в экономике, как известно, не бывает: ситуация порой складывается непростая, признает гендиректор "Союзмолока".

- За последний год себестоимость сырого молока выросла на 18 процентов, его переработка - от 13 до 16 процентов. В то же время цена на магазинной полке выросла только на 5 процентов, на ферме - примерно на 8 процентов. Цены на прилавке не покрывают затрат производителей, - считает Артем Белов.

По его оценке, снижение доходности может привести не только к сворачиванию части инвестиционных планов, но и к снижению темпов прироста, как при производстве, так и при переработке.

Вырастут ли магазинные цены на российскую и белорусскую молочную продукцию, однозначно сказать нельзя, "успокаивает" генеральный директор "Союзмолока".

- Молочная категория относится к социально значимым продуктам. Поэтому производители работают в рамках реалий Союзного государства. Они также ориентируются на потребителя, который всегда был очень чувствителен к ценам, - резюмирует Артем Белов.