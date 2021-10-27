Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Минобороны РФ сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили плановый рейд над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Предыдущий раз в этих местах такие самолеты появлялись в конце июля нынешнего года.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в военном ведомстве, на маршруте дальние ракетоносцы находились около восьми часов. В ходе воздушного патрулирования их прикрывали истребители МиГ-31 морской авиации Северного флота. Такая предосторожность оказалась нелишней. По информации Минобороны РФ, на отдельных этапах маршрута наши стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Подобное в ходе полетов над нейтральными водами случается нередко. Но до серьезных инцидентов дело, как правило, не доходит.

В военном ведомстве России подчеркнули, что все полеты авиации ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Вот и сейчас Ту-160 шли по маршруту, не пересекая трасс, по которым ходят гражданские лайнеры. В Минобороны добавили, что экипажи нашей дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей и Тихого океана.

Нередко подобные рейды сопровождаются дозаправкой топливом в воздухе. По сигналу авиационного танкера Ил-78 летчики на скорости около 600 километров в час подводят свою машину к самолету- заправщику. Затем они производят стыковку конуса топливного шланга с приемным устройством ракетоносца и удерживают "связку" все время, пока горючее переливается в баки Ту-160.

Стоит напомнить, что этот стратегический ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла является самым крупным в истории авиации сверхзвуковым самолетом. Его предполагается использовать для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей противника. Ту-160 способен нести на борту 12 крылатых ракет, размещенных внутри фюзеляжа. За красоту и плавные линии летчики прозвали эту крылатую машину "Белым лебедем". По оценке министра обороны России Сергея Шойгу, "лучшего самолета в сверхзвуковом классе никто еще не придумал".