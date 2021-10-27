Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов получил мандат депутата Госдумы

Вакантный мандат депутата Госдумы восьмого созыва от "Единой России" перешел к экс-чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову. Решение партии утвердил на заседании в среду Центризбирком.

Как пояснил член ЦИК Константин Мазуревский, Карпову передан мандат Ольги Баталиной. Она была зарегистрирована в качестве депутата Госдумы от "Единой России", но затем получила назначение на пост первого заместителя министра труда и соцзащиты РФ. Госдума прекратила ее депутатские полномочия 14 октября. Затем руководство партии приняло решение передать мандат Анатолию Карпову "в связи с активнейшим участием в политической и иной деятельности партии".

Кандидат представил в ЦИК все необходимые документы и был зарегистрирован в качестве депутата. Глава комиссии Элла Памфилова вручила ему удостоверение.

"Общественной деятельностью я начал заниматься больше 50 лет назад. Меня многие знают чемпиона мира, на самом деле я один из самых древних общественных деятелей России", - сказал Анатолий Карпов с трибуны ЦИК. Он поблагодарил однопартийцев за доверие и пообещал его оправдать и в политической, и в общественной деятельности.

Напомним, Карпов представляет "Единую Россию" в Госдуме с 2011 года. В прошлом созыве занимал пост первого заместителя председателя Комитета ГД по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Также на заседании в среду Центризбирком передал бывшему руководителю Росимущества Юрию Петрову вакантный мандат депутата от "Единой России" Александра Авдеева, назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области. Госдума прекратила его полномочия 14 октября.

Еще одна ротация произошла в составе партии "Новые люди": Антон Ткачев принял мандат Сергея Чудаева.