Экс-сотрудники Цукерберга подали на него в суд

Два человека, которые ранее работали в доме руководителя компании Facebook Марка Цукерберга и его супруги Присциллы Чан, приняли решение подать в суд на своих бывших работодателей в связи со случаями дискриминации и домогательств. Об этом сообщил телеканал NBC.

По его данным, истцами являются Джон Доу и Миа Кинг, которые работали с семьей Цукерберга до 2019 года. Отмечается, что иск был подан еще в конце сентября текущего года. Бывшие сотрудники также обвиняют главу Facebook и его жену в задержках выплаты заработной платы.

Телеканал отмечает, что сама компания не участвует в судебных процессах. Бен ЛаБолт, который является официальным представителем семьи Цукерберга, заявил, что подтвердить обвинения против миллиардера невозможно.