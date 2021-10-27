Эксперт рассказал, как правильно заряжать смартфон

Официальная страница Xiaomi в Facebook опубликовала видео, в котором инженер компании развенчал три мифа о зарядке смартфона.

По его словам, смартфон не нужно, вопреки сложившимся представлениям, разряжать до нуля при первом использовании. "Современные девайсы не нуждаются в калибровке батареи, - заявил эксперт. - Девайсом можно пользоваться прямо из коробки как обычно".

Также инженер отметил, что быстрая зарядка не вредит батарее смартфона. "Ничего из того, что предусмотрено комплектацией вашего смартфона, не может ему навредить. Главное условие - оригинальность и исправность зарядного устройства", - рассказал он.

В современных смартфонах есть контроллеры, которые регулируют мощность входного заряда, поэтому не стоит переживать, что зарядное устройство окажется слишком мощным, подчеркнул эксперт. Кроме того, по его словам, "быстрая зарядка не равно быстрая разрядка".

Также специалист рассказал, что отключать смартфон от зарядки по достижении 100-процентного заряда не обязательно. "Давайте вспомним ноутбуки. Мы же продолжаем ими пользоваться, когда они стоят на зарядке. Так что и со смартфоном ничего не произойдет - можно спокойно оставить его на ночь и забыть на время", - рассказал инженер.