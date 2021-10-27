Электронные сервисы повышают скорость грузовых перевозок

Железнодорожный транспорт становится локомотивом высоких технологий не только для экономики нашей страны, но и сопредельных государств. Реализуемый в РЖД проект "Цифровая железная дорога" обеспечивает конкурентоспособность транспортных компаний в ЕАЭС и за его пределами.

В конце лета правление РЖД одобрило актуализированную "Стратегию цифровой трансформации компании". Косвенный эффект ее реализации для экономики страны может составить 400 миллиардов рублей. В числе наиболее перспективных направлений будут развиваться технологии информационного моделирования (BIM-системы) в управлении жизненным циклом объектов, автоматизированное планирование ремонтов и текущего содержания инфраструктуры, интегрированная система взаимодействия с клиентами в части грузовых перевозок, внедрение смарт-контрактов на блокчейн-платформе и другие.

Внутри России 88 процентов груженых вагонов оформляется по электронным документам

Еще одним важным аспектом в компании считают расширение блока кадрового обеспечения цифровой трансформации. "Масштабные программы цифровой трансформации реализуют все крупнейшие компании, и нам необходимо не просто привлекать и подготавливать высококвалифицированный персонал, но и удерживать специалистов, укрепляя бренд работодателя для "цифровых" специальностей", - отметил замгендиректора РЖД Евгений Чаркин.

Уже внедрено восемь цифровых платформ по ключевым бизнес-процессам. Сегодня, как отмечают в компании, одной из главных задач становится интеграция на базе сквозных процессов. Примером объединения всех участников отрасли стала цифровая платформа управления тяговым составом. Доверенная среда внутри платформы связала РЖД, машиностроителей и сервисные компании, на ее основе участники проекта сегодня строят свои сервисы.

Одним из главных результатов цифровой трансформации отрасли стало электронное взаимодействие. В 2020 году сервисом юридически значимого электронного документооборота воспользовались более 21 тысячи контрагентов РЖД. В общей сложности, было оформлено более 3,8 миллиона электронных документов. Сегодня внутри РФ 88 процентов груженых вагонов оформляется полностью по электронным документам. Этот сервис, например, в среднем сократил на четыре дня время перевозки на маршруте Йокогама - Владивосток - Москва. В этом проекте взаимодействия "железная дорога - порт" участвуют FESCO, грузоотправители, грузополучатели, таможня.

Сегодня в международных грузоперевозках холдинг готов предложить комплексные мультимодальные услуги, в том числе в рамках проекта ИНТЕРТРАН по доставке контейнеров. По словам первого замгендиректора РЖД Сергея Павлова, информационная технология ИНТЕРТРАН стала прорывным решением, которое позволило железным дорогам, в отличие от других видов транспорта, запустить полностью цифровые интермодальные перевозки уже в 2019 году. ИНТЕРТРАН продемонстрировал свою актуальность и конкурентоспособность в период пандемии, обеспечив за восемь месяцев 2021 года прирост объемов перевозок в среднем на 35 процентов.

Географию и номенклатуру грузов, перевозимых с использованием ИНТЕРТРАН, планируется расширить благодаря новым маршрутам, связывающим Азию и Европу. Основой для такого масштабирования становится внедрение безбумажной технологии оформления перевозочных документов в странах - участницах ЕАЭС.

Так, например, цифровая трансформация в компании "КТЖ-Грузовые перевозки" предусматривает достижение среднесуточного 90-процентного оформления транспортных документов посредством безбумажной технологии во внутреннем сообщении. В ближайшее время переход на перевозки грузов и вагонов по безбумажной технологии между РЖД и КТЖ будет активизирован. Реализация мероприятий дорожной карты повысит к 2022 году уровень перевозок грузов и порожних вагонов по безбумажной технологии между Казахстаном и Россией до 80 процентов, при транзитных перевозках между странами - членами ЕАЭС - до 50.

Маршрут из Китая в Европу в полной мере охвачен самыми современными цифровыми сервисами

На Белорусской дороге сегодня в цифровой формат переведена практически вся номенклатура грузовой и коммерческой работы железнодорожного транспорта во внутриреспубликанском сообщении. Также на безбумажные цифровые технологии железные дороги Беларуси и России перевели практически все грузовые железнодорожные перевозки в двустороннем сообщении за исключением отдельных категорий грузов.

В частности, в цифровой формат переведена одна из наиболее перспективных номенклатурных групп - грузы в контейнерах и порожние контейнеры назначением на российские станции за исключением Калининградской области. При этом по маршруту Калининград - Литва - Беларусь - Россия и обратно достаточно успешно осуществляются безбумажные транзитные перевозки порожнего подвижного состава, что является первым транзитным цифровым маршрутом в практике железнодорожного сообщения на Пространстве 1520.

Кроме того, для осуществления цифровых перевозок на основе подписанных ЭЦП юридически значимых электронных накладных СМГС в двусторонних межгосударственных железнодорожных сообщениях Белорусская дорога заключила технические и организационно-технологические соглашения с коллегами из Литвы и Латвии и негосударственным польским железнодорожным перевозчиком.

400 миллиардов рублей составит эффект от цифровизации РЖД

Таким образом, основной сухопутный транзитный маршрут из Китая в Европу в полной мере на регулярной основе охвачен самыми современными цифровыми сервисами. "В последнее время все более популярным становится утверждение, что цифровая экономика - это экономика партнерств, а совместный поиск новых решений и разработка современных технологий, актуальных и необходимых для клиентов, даст возможность железнодорожной отрасли перейти на новый виток развития", - отметил Сергей Павлов. Цифровизация железнодорожного пространства ЕАЭС уже сегодня обеспечивает привлекательность транспортных и логистических услуг для клиентов.