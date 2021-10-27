Электронные сервисы повышают скорость грузовых перевозок

Новости

В ЕАО рассказали, как пройдут "нерабочие" дни в школах и детсадах 11:08
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 11:05
В ноябре земляне увидят затмение Луны и звездопад 11:05
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево 10:59
Экс-сотрудники Цукерберга подали на него в суд 10:51
Путин назвал РФ страной больших возможностей для трудолюбивой молодежи 10:47
Французы раскритиковали решение суда о возвращения золота скифов Украине 10:35
В Приамурье увеличилось число обращений на горячую линию по COVID-19 10:31
Пермяк получил штрафов на пять миллионов рублей за нарушение ПДД 10:07
В Астрахани из психлечебницы сбежал боевик из банды Басаева и Хаттаба 10:06
Поклонская ответила на слова главы МИД Украины 09:49
Появилось видео применения Украиной беспилотника Bayraktar 09:46
Горячая линия Комплекса социального развития возобновила прием заявок на соцпомощь 09:35
Наталья Сергунина: Премия имени Чуковского объединила детских писателей более чем 50 регионов России 09:22
Кабмин выделил 47 млрд рублей на выплаты по больничным 09:17
Глава Хабаровского края принял участие в переписи населения 09:16
Бизнес-ассоциации предложили сделать вакцинацию всеобщей и обязательной 08:52
В Приангарье ужесточили меры по борьбе с COVID-19 08:43
В российских банках начали расти ставки по вкладам 08:05
В Забайкалье произошло землетрясение магнитудой 3,9 07:55
Названы услуги, от которых можно отказаться при оформлении ипотеки 07:26
Гинцбург: "Спутник V" защищает от всех вариантов штамма "дельта" 06:55
В ООН предупредили о катастрофическом повышении температуры на планете 06:25
Терапевт рассказал о скрытых опасностях легкого гриппа 06:11
Американские власти отозвали лицензию у китайской компании China Telecom 05:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
27.10.2021 10:20
Рубрика: Экономика

Транзит оцифрован

Электронные сервисы повышают скорость грузовых перевозок
Текст: Юлия Квитко
Российская газета - Спецвыпуск № 247(8598)
Железнодорожный транспорт становится локомотивом высоких технологий не только для экономики нашей страны, но и сопредельных государств. Реализуемый в РЖД проект "Цифровая железная дорога" обеспечивает конкурентоспособность транспортных компаний в ЕАЭС и за его пределами.

В конце лета правление РЖД одобрило актуализированную "Стратегию цифровой трансформации компании". Косвенный эффект ее реализации для экономики страны может составить 400 миллиардов рублей. В числе наиболее перспективных направлений будут развиваться технологии информационного моделирования (BIM-системы) в управлении жизненным циклом объектов, автоматизированное планирование ремонтов и текущего содержания инфраструктуры, интегрированная система взаимодействия с клиентами в части грузовых перевозок, внедрение смарт-контрактов на блокчейн-платформе и другие.

Внутри России 88 процентов груженых вагонов оформляется по электронным документам

Еще одним важным аспектом в компании считают расширение блока кадрового обеспечения цифровой трансформации. "Масштабные программы цифровой трансформации реализуют все крупнейшие компании, и нам необходимо не просто привлекать и подготавливать высококвалифицированный персонал, но и удерживать специалистов, укрепляя бренд работодателя для "цифровых" специальностей", - отметил замгендиректора РЖД Евгений Чаркин.

Уже внедрено восемь цифровых платформ по ключевым бизнес-процессам. Сегодня, как отмечают в компании, одной из главных задач становится интеграция на базе сквозных процессов. Примером объединения всех участников отрасли стала цифровая платформа управления тяговым составом. Доверенная среда внутри платформы связала РЖД, машиностроителей и сервисные компании, на ее основе участники проекта сегодня строят свои сервисы.

Одним из главных результатов цифровой трансформации отрасли стало электронное взаимодействие. В 2020 году сервисом юридически значимого электронного документооборота воспользовались более 21 тысячи контрагентов РЖД. В общей сложности, было оформлено более 3,8 миллиона электронных документов. Сегодня внутри РФ 88 процентов груженых вагонов оформляется полностью по электронным документам. Этот сервис, например, в среднем сократил на четыре дня время перевозки на маршруте Йокогама - Владивосток - Москва. В этом проекте взаимодействия "железная дорога - порт" участвуют FESCO, грузоотправители, грузополучатели, таможня.

Фото: РИА Новости
Железнодорожники Пространства 1520 успешно реализуют совместные проекты

Сегодня в международных грузоперевозках холдинг готов предложить комплексные мультимодальные услуги, в том числе в рамках проекта ИНТЕРТРАН по доставке контейнеров. По словам первого замгендиректора РЖД Сергея Павлова, информационная технология ИНТЕРТРАН стала прорывным решением, которое позволило железным дорогам, в отличие от других видов транспорта, запустить полностью цифровые интермодальные перевозки уже в 2019 году. ИНТЕРТРАН продемонстрировал свою актуальность и конкурентоспособность в период пандемии, обеспечив за восемь месяцев 2021 года прирост объемов перевозок в среднем на 35 процентов.

Географию и номенклатуру грузов, перевозимых с использованием ИНТЕРТРАН, планируется расширить благодаря новым маршрутам, связывающим Азию и Европу. Основой для такого масштабирования становится внедрение безбумажной технологии оформления перевозочных документов в странах - участницах ЕАЭС.

Так, например, цифровая трансформация в компании "КТЖ-Грузовые перевозки" предусматривает достижение среднесуточного 90-процентного оформления транспортных документов посредством безбумажной технологии во внутреннем сообщении. В ближайшее время переход на перевозки грузов и вагонов по безбумажной технологии между РЖД и КТЖ будет активизирован. Реализация мероприятий дорожной карты повысит к 2022 году уровень перевозок грузов и порожних вагонов по безбумажной технологии между Казахстаном и Россией до 80 процентов, при транзитных перевозках между странами - членами ЕАЭС - до 50.

Маршрут из Китая в Европу в полной мере охвачен самыми современными цифровыми сервисами

На Белорусской дороге сегодня в цифровой формат переведена практически вся номенклатура грузовой и коммерческой работы железнодорожного транспорта во внутриреспубликанском сообщении. Также на безбумажные цифровые технологии железные дороги Беларуси и России перевели практически все грузовые железнодорожные перевозки в двустороннем сообщении за исключением отдельных категорий грузов.

В частности, в цифровой формат переведена одна из наиболее перспективных номенклатурных групп - грузы в контейнерах и порожние контейнеры назначением на российские станции за исключением Калининградской области. При этом по маршруту Калининград - Литва - Беларусь - Россия и обратно достаточно успешно осуществляются безбумажные транзитные перевозки порожнего подвижного состава, что является первым транзитным цифровым маршрутом в практике железнодорожного сообщения на Пространстве 1520.

Кроме того, для осуществления цифровых перевозок на основе подписанных ЭЦП юридически значимых электронных накладных СМГС в двусторонних межгосударственных железнодорожных сообщениях Белорусская дорога заключила технические и организационно-технологические соглашения с коллегами из Литвы и Латвии и негосударственным польским железнодорожным перевозчиком.

400 миллиардов рублей составит эффект от цифровизации РЖД

Таким образом, основной сухопутный транзитный маршрут из Китая в Европу в полной мере на регулярной основе охвачен самыми современными цифровыми сервисами. "В последнее время все более популярным становится утверждение, что цифровая экономика - это экономика партнерств, а совместный поиск новых решений и разработка современных технологий, актуальных и необходимых для клиентов, даст возможность железнодорожной отрасли перейти на новый виток развития", - отметил Сергей Павлов. Цифровизация железнодорожного пространства ЕАЭС уже сегодня обеспечивает привлекательность транспортных и логистических услуг для клиентов.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

Главное сегодня

Гинцбург: "Спутник V" защищает от всех вариантов штамма "дельта"
Тихоокеанский флот усилят четыре новые субмарины
Украина оценила последствия остановки транзита газа после 2024 года
Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы
В Хакасии вводится режим повышенной готовности
Как собственники квартир смогут проверить надежность управляющей компании
ПФР дал рекомендации, как получить наиболее высокую пенсию