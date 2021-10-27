Эпидемическая ситуация на вокзалах и в поездах благоприятна для путешествий

Новости

Путин проведет совещание о газовых полях Ямала 12:48
Песков рассказал о реакции Путина на отмену поездок 12:45
Захарова прокомментировала действия США в отношении "Совфрахта" 12:41
Песков заявил об отсутствии политизации в переговорах с Молдавией по газу 12:38
Изменение условий ипотеки спровоцировало рост арендных ставок 12:36
Хорошая погода прогнозируется в Москве в выходные 12:34
В Кремле оценили последствия поставок турецких беспилотников Украине 12:32
МИД: Террористы под видом беженцев проникают в соседние с Афганистаном страны 12:28
Песков назвал закрытие границ регионов "последней мерой" 12:27
Лавров рассказал об инструментах борьбы с угрозами из Афганистана 12:26
Зимой на водоемах Москвы будут дежурить 26 судов на воздушной подушке 12:14
Президент ОКР: Уверен, вакцинацию пройдут все наши спортсмены 12:11
В "Спартаке" опровергли возможный перенос матча Лиги Европы с "Наполи" 12:06
Оперштаб: В Москве выявлено 5789 новых случаев COVID-19 11:55
Голикова назвала условия короткого периода нерабочих дней 11:53
Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов получил мандат депутата Госдумы 11:44
В Якутию пришла аномально теплая погода 11:44
Власти Москвы прояснили судьбу алкомаркетов в нерабочие дни 11:40
В России снимут сериал про челюскинцев 11:34
Аксенов: В Крыму не будет локдауна и QR-блокпостов 11:28
СК озвучил версию взрыва в доме в Красногорске 11:22
В ЕАО рассказали, как пройдут "нерабочие" дни в школах и детсадах 11:08
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 11:05
В ноябре земляне увидят затмение Луны и звездопад 11:05
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево 10:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
27.10.2021 12:37
Рубрика: Экономика

Вирус не проедет даже "зайцем"

Эпидемическая ситуация на вокзалах и в поездах благоприятна для путешествий
Текст: Оксана Зозуля
Российская газета - Спецвыпуск № 247(8598)
Новые волны заболеваемости COVID-19 вынуждают всех работников железнодорожного транспорта четко выполнять предписанные административно-организационные меры. Этому способствует сознательная позиция транспортников. Так, например, по состоянию на конец сентября 2021 прививку первым компонентом вакцины "Спутник V" сделали около 73 процентов работников Горьковской магистрали. Примерно такие же результаты по числу вакцинированных сотрудников показывают Куйбышевская, Южно-Уральская, Дальневосточная и другие магистрали.
Железнодорожники четко выполняют все требования санитарной безопасности. Фото: РИА Новости Железнодорожники четко выполняют все требования санитарной безопасности. Фото: РИА Новости
Железнодорожники четко выполняют все требования санитарной безопасности. Фото: РИА Новости

Для вакцинирования работников железнодорожных предприятий БАМа организуются специальные выезды медицинских бригад. Выездные бригады организованы и на других железных дорогах, где есть удаленные станции. В первую очередь прививку делают сотрудникам, обеспечивающим безопасность движения поездов: проводникам пассажирских вагонов, диспетчерам, локомотивным бригадам, представителям инфраструктурного комплекса.

Фото: РИА Новости
К 2030 году в Северной столице заработает новая транспортная система

На вокзалах проводятся усиленные противовирусные обработки. Только в сентябре 2021 года на Дальневосточной магистрали проведено около 80 комплексных мероприятий по дезинфекции помещений и вокзальных комплексов. Всего же с начала этого года на всех вокзалах ДВЖД проведено 719 комплексных мероприятий по дезинфекции помещений. На вокзалах установлено более 120 бактерицидных рециркуляторов воздуха. Работники пассажирского комплекса полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. На ряде вокзалов магистрали функционируют инфракрасные системы измерения температуры бесконтактным методом.

Особое внимание уделяется сегодня санитарной обработке пассажирского подвижного состава. Поезда пригородного и дальнего сообщения ежедневно обрабатываются специальным дезинфицирующим средством, безопасным для людей и животных. Обработке подвергаются все внутренние поверхности вагонов, включая сиденья, окна, поручни, багажные полки, тамбуры, двери и т.д. В пути следования проводники регулярно обрабатывают дезинфицирующим средством контактные места в вагонах. Среди пассажиров распространяются памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции, регулярно транслируются по громкой связи профилактические рекомендации, объявления о необходимости прохождения вакцинации от COVID-19 и соблюдения масочного режима. А персонал пассажирских компаний, задействованный в обслуживании пассажиров, прошел обучение по действиям в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Примером самоотверженных действий стала работа 10 медицинских работников сети здравоохранения "РЖД-Медицина" Красноярской железной дороги, награжденных медалями в соответствии с указом президента России. В период стремительного роста заболеваемости, в апреле и мае 2020 года, часть из них по собственному желанию работала в "красных зонах" ковидных госпиталей, в то время как другие оказывали неотложную помощь жителям края в сложной эпидемической ситуации.

Экономика Транспорт Железные дороги Общество Здоровье Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги" Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Голикова назвала условия короткого периода нерабочих дней
За сутки в России подтверждено 36 582 случая СOVID-19 в 85 регионах
Украина оценила последствия остановки транзита газа после 2024 года
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме
В Хакасии вводится режим повышенной готовности
Как собственники квартир смогут проверить надежность управляющей компании
ПФР дал рекомендации, как получить наиболее высокую пенсию