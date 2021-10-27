Эпидемическая ситуация на вокзалах и в поездах благоприятна для путешествий

Новые волны заболеваемости COVID-19 вынуждают всех работников железнодорожного транспорта четко выполнять предписанные административно-организационные меры. Этому способствует сознательная позиция транспортников. Так, например, по состоянию на конец сентября 2021 прививку первым компонентом вакцины "Спутник V" сделали около 73 процентов работников Горьковской магистрали. Примерно такие же результаты по числу вакцинированных сотрудников показывают Куйбышевская, Южно-Уральская, Дальневосточная и другие магистрали.

Для вакцинирования работников железнодорожных предприятий БАМа организуются специальные выезды медицинских бригад. Выездные бригады организованы и на других железных дорогах, где есть удаленные станции. В первую очередь прививку делают сотрудникам, обеспечивающим безопасность движения поездов: проводникам пассажирских вагонов, диспетчерам, локомотивным бригадам, представителям инфраструктурного комплекса.

На вокзалах проводятся усиленные противовирусные обработки. Только в сентябре 2021 года на Дальневосточной магистрали проведено около 80 комплексных мероприятий по дезинфекции помещений и вокзальных комплексов. Всего же с начала этого года на всех вокзалах ДВЖД проведено 719 комплексных мероприятий по дезинфекции помещений. На вокзалах установлено более 120 бактерицидных рециркуляторов воздуха. Работники пассажирского комплекса полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. На ряде вокзалов магистрали функционируют инфракрасные системы измерения температуры бесконтактным методом.

Особое внимание уделяется сегодня санитарной обработке пассажирского подвижного состава. Поезда пригородного и дальнего сообщения ежедневно обрабатываются специальным дезинфицирующим средством, безопасным для людей и животных. Обработке подвергаются все внутренние поверхности вагонов, включая сиденья, окна, поручни, багажные полки, тамбуры, двери и т.д. В пути следования проводники регулярно обрабатывают дезинфицирующим средством контактные места в вагонах. Среди пассажиров распространяются памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции, регулярно транслируются по громкой связи профилактические рекомендации, объявления о необходимости прохождения вакцинации от COVID-19 и соблюдения масочного режима. А персонал пассажирских компаний, задействованный в обслуживании пассажиров, прошел обучение по действиям в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Примером самоотверженных действий стала работа 10 медицинских работников сети здравоохранения "РЖД-Медицина" Красноярской железной дороги, награжденных медалями в соответствии с указом президента России. В период стремительного роста заболеваемости, в апреле и мае 2020 года, часть из них по собственному желанию работала в "красных зонах" ковидных госпиталей, в то время как другие оказывали неотложную помощь жителям края в сложной эпидемической ситуации.