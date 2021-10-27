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27.10.2021 20:17
Рубрика: Экономика

Евросоюз не придумал, как выходить из энергетического кризиса

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8598)
В Евросоюзе не знают, как преодолеть энергетический кризис. Биржевые цены на газ с начала октября превышают отметку - 1000 долларов за тысячу кубометров, а экстренное заседание профильных министров ЕС закончилось безрезультатно.
Цены на электроэнергию в Европе привязаны к стоимости газа и тоже бьют многолетние рекорды. Фото: Getty Images Цены на электроэнергию в Европе привязаны к стоимости газа и тоже бьют многолетние рекорды. Фото: Getty Images
Цены на электроэнергию в Европе привязаны к стоимости газа и тоже бьют многолетние рекорды. Фото: Getty Images

Предложенные варианты: совместные закупки газа, создание общих резервов и реформирование рынка электроэнергетики (отвязка цен на электроэнергию от цен на газ) не были поддержаны девятью странами, включая Германию - крупнейшую экономику ЕС.

Фото: iStock
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Для России, как и для других крупных экспортеров газа в отсутствии консенсуса в ЕС, нет ничего хорошего. Да, можно заработать в моменте, но в долгосрочном периоде это разрушает рынок. Газ становится товаром повышенного риска и по таким ценам в больших объемах не нужен.

Любое решение европейцев не оказало бы влияния на экспорт российского газа. А вот на заключение долгосрочных контрактов стран ЕС с "Газпромом" вполне могло. Для поставщиков ресурсов они выгоднее спотовых контрактов (покупка определенного объема газа, его быстрая доставка и моментальная оплата), поскольку позволяют планировать работу в долгосрочном периоде. По этой же причине выгодней они и для бюджета нашей страны, доходы которого становятся более прогнозируемые. Но решений не последовало.

Формирование запасов газа и их объемов в Европе сейчас находится в ведении бизнеса и финансируется за счет бизнеса, объясняет заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Страны ЕС не могут согласовать единый подход к созданию стратегического или чрезвычайного резерва газа, так как встает главный вопрос - кто за это будет платить, считает Колобанов.

Страны Евросоюза не могут согласовать единый подход к созданию стратегического или чрезвычайного резерва газа

Также сыграло свою роль то, что различные рынки Европы имеют очень разные источники поставок, уточняет партнер департамента консалтинга "Делойт" в СНГ Йорг Дорлер. Например, на Испанию приходится 50% сжиженного природного газа (СПГ) в общем объеме поставок, в то время как Германия в основном получает трубопроводный газ.

Кроме этого, с точки зрения аналитика УК "Альфа-Капитал" Дениса Бадьянова, общий резерв не сможет предотвратить дефицит газа в будущем. Это расходуемый ресурс и тратится неравномерно.

Схожая ситуация с отвязкой цен на электроэнергию от стоимости газа. Да, это снизило бы тарифы на электричество, но искусственно. Себестоимость его производства осталась бы высокой. Такое предложение внесла Франция, где доля газовой генерации всего 13%. Для стран, где она выше 20%, а тем более для Германии, где газовая генерация занимает около 30% рынка, это оказалось бы неподъемной нагрузкой на бюджет или бизнес, в зависимости от того, кто вынужден был бы субсидировать сдерживание тарифов.

Нынешние цены на рынке электроэнергии в Европе основаны на ценах на самое дорогое маржинальное топливо, которым в большинстве случаев является природный газ, отмечает Дорлер. По его мнению, это основной принцип любого рыночного ценообразования. Другие подходы (например, ценообразование, основанное на средней предельной стоимости всех видов топлива) приведут к значительным искажениям рынка, когда поставщики с затратами выше цены просто прекратят производство электроэнергии, а это закончится дефицитом электроэнергии и ростом цен.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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На европейском рынке электроэнергии и так сейчас есть несколько искажающих его факторов. Во-первых, вывод из эксплуатации угольных и атомных электростанций в пользу ВИЭ. Во-вторых, приоритет подачи электроэнергии ВИЭ в сеть перед другими способами генерации. Если к этому добавить еще и изменение принципа ценообразования, то кризис может только усугубиться.

В итоге газовый рынок ЕС продолжает лихорадить, а никаких действий не предпринято. В начале ноября в Глазго пройдет климатическая конференция, где с большой долей вероятности будут обсуждаться европейские энергетические проблемы и их причины. От итогов этих обсуждений будет зависеть, каким курсом дальше будет двигаться Европа. Есть мнение, что газовый кризис спровоцирует быстрый энергопереход - отказ от ископаемых источников энергии в пользу ветровой и солнечной генерации электричества. Но пока кризис спровоцировал лишь рост потребления угля и мазута. И также пока никто не уточнил, в какую сумму обойдется ускоренный переход к зеленой энергетике в условиях высоких цен на газ? А он потребует увеличить объемы генерации для промышленности (производство ветряков и солнечных панелей) и сохранения резервных мощностей на традиционных источниках. Все существующие расчеты сделаны в лучшем случае на основе данных первой половины 2021 года. Но даже по ним, например, по оценке консалтинговой компании McKinsey, Германии потребуется 6 трлн евро, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2045 году. Это чуть менее двух годовых ВВП страны.

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