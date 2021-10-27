ФАС согласовала сделку по покупке застройщика "Интеко"

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайства пяти компаний по покупке строительной компании "Интеко". Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что ходатайства о приобретении 100% голосующих акций застройщика подали пять компаний - ООО "Самолет Инт 1", ООО "Специализированный застройщик "Второй", ООО "Смайнэкс Управление Активами", ООО "Логос" и ООО "Ариеф".

"Сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке строительства жилой и нежилой недвижимости г. Москвы", - отметили в ФАС.

"Интеко" была основана в 1991 году женой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной. Предпринимательница продала компанию в 2011 году.

В сентябре банк "Траст" выставил "Интеко" на открытый аукцион. Начальная цена актива составляет 37,4 млрд рублей.