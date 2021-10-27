ФАС возбудила дело против Apple

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против компании Apple. Поводом стал запрет информировать покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты покупок.

В конце августа ФАС уже направляла Apple предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Тогда ведомство обнаружило, что компания запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов о возможности оплаты покупок за пределами App Store.

Кроме того, Apple требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы. В противном случае доступ в App Store будет закрыт. На основании этой информации антимонопольщиками был сделан вывод о злоупотреблении Apple своим положением на рынке распространения приложений для iOS. Устранить нарушение компания должна была до 30 сентября.

По сообщению ФАС, Apple так и не исполнила вынесенного ей ранее предупреждения. На этом основании антимонопольная служба возбудила дело в отношении компании. "В случае признания Apple нарушившей Закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке", - пояснили в ведомстве.