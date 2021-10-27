Французских военных арестовали по подозрению в организации сети секс-услуг

Иностранный легион, легендарное подразделение французской армии, оказался в центре грандиозного скандала. Шестерых его представителей арестовали по подозрению в организации масштабной сети секс-услуг в ряде регионов Франции. Служивым, а речь идет о выходцах из стран Восточной Европы, предъявлены обвинения в "торговле людьми, сутенерстве при отягчающих обстоятельствах, отмывании денег и создании преступного сообщества".

Все это по местным законам может обернуться тюремными сроками вплоть до пожизненного. Раскручивать нелицеприятную историю местная полиция начала год назад, когда в городе Сен-Назер, что на атлантическом побережье, задержала даму легкого поведения с украинским паспортом. У нее обнаружили крупную сумму денег, а также соответствующие ее профессии атрибуты. На жрицу любви поднажали, и она рассказала о том, что ее "крышуют" парни в белых кепи - традиционных головных уборах легионеров.

По словам украинки, штаб-квартира сутенеров в погонах находилась в южном городе Ним, где расквартирован 2-й пехотный полк легиона. Выяснилось, что военные обеспечивали от а до я всю инфраструктуру незаконного бизнеса. Публиковали подобающие объявления в СМИ, арендовали квартиры, рекрутировали через знакомых "ночных бабочек" на востоке Европы, не забывая, естественно, регулярно собирать с них дань. Командование легиона пока никак не комментирует это ЧП, но, как стало известно, грядет генеральная проверка личного состава. В частности, серьезный "разбор полетов" ждет специальную структуру подразделения, которая на регулярной основе обязана отслеживать поведение легионеров.