Французы раскритиковали решение суда о возвращения золота скифов Украине

Читатели французской газеты Le Figaro критически отнеслись к новости о том, что нидерландский суд постановил вернуть скифское золото Украине.

Большинство пользователей отмечает, что подлинными владельцами спорных экспонатов являются крымские музеи, поэтому необходимо передать золото в их распоряжение. Кроме того, некоторые французы ставят под сомнение факт того, что современные украинцы являются потомками скифов, что лишает их возможности претендовать на сокровища.

Накануне нидерландский суд постановил передать Украине скифское золото, которое ранее хранилось в музеях Крыма. Однако в течение ближайших трех месяцев сокровища останутся в Нидерландах.