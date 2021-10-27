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27.10.2021 19:38
Рубрика: Власть

Глава СК РФ Бастрыкин наградил детских врачей

Текст: Наталья Козлова

Председатель СК России приехал в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Там Александр Бастрыкин поучаствовал в торжественном мероприятии, посвященном 125-летию со дня создания НИИ. Это уникальное медицинское учреждение, аналогов которому нет.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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В СК рассказали историю этого института. Все началось с открытия в 1896 году больницы в особняке, купленном Иверской общиной сестер милосердия. Тогда она состояла из двух палат, а спустя десятилетия на основе небольшой лечебницы вырос научно-исследовательский институт, в стенах которого сегодня проводят сложнейшие операции и спасают жизни маленьких пациентов.

В мероприятии, на котором присутствовали президент института Леонид Рошаль, его директор Валерий Митиш, медицинский персонал учреждения, приняли участие председатель СК России Александр Бастрыкин, заместитель председателя Госдумы ФС РФ Анна Кузнецова, в режиме видео-конференц-связи присоединился советский и российский врач-кардиохирург Лео Бокерия.

Поздравив коллектив института с юбилеем, глава СК России выразил слова благодарности Леониду Рошаля и всем сотрудникам НИИ.

"Сегодня в 21 веке люди в белых халатах воспринимаются абсолютным большинством людей в нашей стране как представители не только самой благородной и гуманной, но и героической профессии. Ваша преданность избранной профессии, готовность к самопожертвованию, верность клятве Гиппократа вызывают искреннее восхищение. Сутками напролет вы боретесь за здоровье маленьких пациентов, преодолевая чудовищное напряжение, продолжаете делать свое дело - спасать и лечить детей, возвращать их к полноценной жизни", - подчеркнул Бастрыкин.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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Глава СК отметил продуктивность взаимодействия Следственного комитета и института в вопросах защиты и спасения детей: "Ваша работа не знает отдыха и выходных, требует профессионализма, полной эмоциональной отдачи и бесконечного терпения. При всей разности задач Следственного комитета и НИИ доктора Рошаля цель у нас с вами одна - сделать жизнь лучше, справедливее, чище. А самая главная награда - это счастливая улыбка спасенного ребенка".

Председатель Следственного комитета вручил медали "За высокую гражданственность" Леониду Рошалю, Валерию Митишу, другим врачам - медали "За содействие" и ценные подарки. Также глава СК России отметил большой вклад в деятельность учреждения врача Галины Ивановой, которая уже 50 лет оказывает помощь людям. Александр Бастрыкин поблагодарил ее за верность профессии.

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