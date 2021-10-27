Главные врачи подсказали, как провести нерабочую неделю

Накануне нерабочей недели, введенной с целью сбить рост четвертой волны COVID-19 и взять эпидемиологическую ситуацию в стране под контроль, главные внештатные врачи, специалисты Минздрава России объяснили, как нужно провести это время, чтобы не навредить ни себе, ни близким.

"Те семь дней, которые нам дали, - это шанс повернуть эпидситуацию к лучшему и шанс для многих исправить ошибку, которую многие делают, откладывая прививку от COVID-19. Именно в этом главная причина того, что происходит в стране сейчас", - заявил главный внештатный специалист-инфекционист минздрава Владимир Чуланов.

Он сообщил, что за последнюю неделю в регионах пришлось развернуть более 18 тысяч дополнительных ковидных коек, и в основном на них оказываются те, кто не успел или не хотел сделать прививку от коронавируса.

Летальность от COVID-19 "очень высокая, более 200 тысяч уже погибло. И коварство дельта-штамма в том, что он имеет свойства, которые позволяют ему быстрее распространяться и вызывать более тяжелое течение болезни", - подчеркнул Чуланов, призвав отнестись к нерабочим дням со всей серьезностью.

Он советует отказаться от участия в людных сборищах, ограничить общение семейным кругом, чтобы разорвать цепочки распространения инфекции.

"Поезжайте на дачу, за город, не встречайтесь с посторонними. Инфекция не видна глазами. Это как радиация: кажется, что все хорошо, но встретившись с вирусом, вы через одну-две недели будете пожинать плоды своей неосторожности. И конечно, надо потратить немного времени и сходить вакцинироваться тем, кто не сделал этого до сих пор, - подчеркнул Чуланов. - Во множестве исследований показано, что вакцина не просто эффективна в профилактике инфекции, главное, она снижает риск смерти от COVID-19 в 30 раз".

Вакцина не просто защищает от инфекции, она снижает риск умереть от COVID-19 в 30 раз

Главный внештатный специалист-терапевт минздрава Оксана Драпкина также советует провести свободные от работы дни с пользой для здоровья. "Когда не нужно идти на работу, всегда есть соблазн лечь попозже, подольше поспать. Простой совет профилактолога - соблюдать режим бодрствования и сна, правильно питаться, отказаться от алкоголя. Выделите время на физическую активность и прогулки, а вот от поездок в общественном транспорте лучше отказаться. Проведите время в кругу семьи", - сказала Драпкина.

По словам директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России, врача-педиатра, профессора Андрея Фисенко, мутировавший дельта-штамм заражает сегодня на 10-15% детей больше, чем исходный коронавирус год назад. Но хорошая новость - тяжелое течение заболевания у детей все же редкость.

Вынужденные каникулы доктор рекомендовал провести детям вместе с родителями - совместных занятиях, прогулках на свежем воздухе. "Организация досуга детям необходима. Это тоже входит в понятие режима", - отметил эксперт.

18 тысяч дополнительных ковидных коек развернули в регионах за последнюю неделю