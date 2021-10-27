Голикова назвала условия короткого периода нерабочих дней

Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что в случае соблюдения населением антиковидных мер период нерабочих дней в России будет коротким. Об этом она заявила, выступая на форуме "Будущее сферы труда в России".

"Надеюсь, что, если все это будет соблюдено, это будет короткий период нерабочих дней, после которого мы с вами снова приступим к работе", - сообщила вице-премьер, чьи слова передает ТАСС.

Сейчас в России, по словам Голиковой, фиксируется достаточно большой рост заболевших и высокий показатель смертности. Именно поэтому она призвала население быть максимально консолидированными и соблюдать те ограничительные меры, которые сегодня выработаны.

Напомним, президент России Владимир Путин установил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с распространением коронавируса. В ряде регионов было принято решение объявить их раньше. Ранее специалисты Минздрава объяснили, как нужно провести это время, чтобы не навредить ни себе, ни близким. Медики посоветовали россиянам отказаться от участия в людных массовых мероприятиях. Лучшим вариантом станет отъезд на дачу. Это поможет разорвать цепочки распространения инфекции.