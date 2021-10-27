Госдума 9 ноября рассмотрит проект о региональной власти

На пленарном заседании 9 ноября депутаты Госдумы собираются рассмотреть в первом чтении проект закона о региональной власти, который в том числе снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд. Эту дату предложил Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, одобрив изменения.

Законопроект был внесен главой комитета Павлом Крашенинниковым и председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

Цель законопроекта - все органы региональной власти должны работать как единый механизм, для этого правила, по которым существуют субъекты Федерации, приводятся к общему знаменателю. Все это - важный шаг на пути улучшения работы государственного механизма, говорил ранее "РГ" Павел Крашенинников.

Законопроект подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти. В частности, он снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд. Решение об этом будет приниматься на уровне региона, объяснял ранее автор.

Законопроектом также предусмотрен механизм ответственности для депутатов заксобраний, включающий в том числе освобождение от должности. Кроме того, документ расширяет основания для досрочного прекращения полномочий губернатора в связи с утратой доверия президента.