Грызлов: Украина уклонилась от обсуждения ситуации с турецким БПЛА

Украинские представители, участвующие в переговорном процессе Контактной группы, уклонились от обсуждения ситуации с применением турецкого беспилотника Bayraktar на Донбассе. Об этом сообщил российский полпред Борис Грызлов.

"В ходе обсуждения украинские представители сначала пытались уйти от ответа, затем подтверждали факт задействования БПЛА в Донбассе", - заявил Грызлов, чьи слова приводит агентство ТАСС. Политик добавил, что украинская сторона не стала прояснять инцидент, несмотря на опровержение министра обороны Андрея Тарана факта использования беспилотника.

Грызлов также заявил, что Киев продолжает курс на эскалацию ситуации на линии соприкосновения.