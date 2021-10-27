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27.10.2021 20:09
Рубрика: Digital

Intel представила новые процессоры

Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8598)
Intel представила новые процессоры для персональных компьютеров - Intel Core 12-го поколения, которые получили название Intel Alder Lake. Линейка включает модели Intel Core i5, i7 и i9 и будет стоить от 264 до 589 долларов. Компания планирует начать розничную продажу новых процессоров 4 ноября, российские цены на новинки пока не объявлены.
Фото: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Новые процессоры будут конкурировать как с уже существующей линейкой 11-го поколения (от 157 до 488 долларов), так и с решениями AMD Ryzen на базе архитектуры Zen 3 (стоимость от 299 до 549 долларов). Процессоры Apple, Qualcomm выступают в собственной лиге, поскольку эти компании не поставляют свои чипы для сборок компьютеров энтузиастами, а продают их в составе готовых решений.

Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images
Стали известны цены и характеристики новых процессоров Intel

"Архитектуру Alder Lake можно назвать революционной, - отмечает Евгений Харитонов, главный редактор портала о гаджетах и технологиях Ferra.ru. - Настольные компьютеры и ноутбуки на базе Windows и Linux теперь получат процессоры с устройством ядер, которые раньше были характерны только для смартфонов".

Вместо равноправных ядер с одинаковой производительностью в Alder Lake процессоры будут состоять из блока производительных плюс блока экономичных ядер. А интеллектуальные алгоритмы в составе процессора будут распределять нагрузку между ядрами так, чтобы процессор оставался быстрым, но максимально экономичным. "Важно отметить, что алгоритм является частью процессора - даже если поставить на компьютер очень старую версию Windows, нагрузка будет распределяться корректно", - подчеркивает эксперт.

У энтузиастов такая компоновка чипа поначалу вызвала волну скепсиса - многие предпочли бы старый вариант - "как можно больше ядер высокой мощности". "Но первые замеры показали, что, условно говоря, отряд из четырех силачей и четырех акробатов справляется с работой более ловко, чем восемь силачей. Иными словами, 16-ядерный гибридный (мощные плюс экономичные ядра) процессор Intel Alder Lake на равных соперничает по производительности с 16-ядерным AMD Ryzen (только мощные ядра), но при этом оказывается значительно экономичнее и менее склонным к нагреву. Так произошло потому, что в блоке производительных ядер Intel использовали новую архитектуру, более быструю при прежних мегагерцах, а не стали тотально копировать старые решения", - объясняет специалист.

"Недостатки у Intel Alder Lake тоже имеются: интегрированная графика слабо изменилась со времен прошлого поколения процессоров, некоторые очень старые (начала 2000-х) игры и программы с антипиратской защитой могут начать "сходить с ума" от неведомого им нового типа процессора. А еще системы охлаждения от компьютеров для предыдущих решений Intel несовместимы с новыми - затраты на новый вентилятор башенного типа или систему водяного охлаждения ударят по кошельку энтузиастов. С другой стороны, до этого стандарт охлаждения был неизменным более 10 лет подряд, поэтому потеря невелика", - рассуждает Харитонов.

По мнению специалиста, в России новые процессоры мало кого сподвигнут на обновление комплектующих ПК, но в ноутбуках новая архитектура радикально улучшит и производительность, и автономность.

Digital Технологии Компании Информационные технологии Intel

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