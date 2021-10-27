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27.10.2021 13:06
Рубрика: В мире

Испанские виноделы столкнулись с нехваткой бутылок

Текст: Юрий Когалов

Необычная проблема возникла в Испании. Местным производителям вина скоро будет некуда разливать свою продукцию. Как пишет El Mundo, из-за пандемии коронавируса была нарушена цепочка поставок.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Предприятия по изготовлению бутылок, крышечек и даже этикеток до сих пор не вышли на прежний уровень производства, а запасы на складах не бесконечны, более того, они уже почти опустошены. "У нас есть виноград, но нет стекла для бутылок", - отмечает глава Испанской федерации вина Луис Бенитес. По его словам, у ряда виноделов сложности начали возникать еще в сентябре.

По мнению некоторых экспертов, проблемы появились из-за того, что в Испании разом была снята значительная часть ограничений, возобновилась ночная жизнь. А производители тары не успели снова нанять необходимое количество работников, чтобы удовлетворить спрос. В стране существуют 13 стекольных заводов, которые до пандемии выпускали 19 миллионов бутылок в день. Сейчас объемы производства меньше. И некоторые виноделы даже вынуждены искать поставщиков за границей.

Как отметил Бруно Торремоча из Испанской федерации спиртных напитков, возник "эффект туалетной бумаги". В самом начале пандемии все бросились скупать ее, опасаясь, что она закончится в магазинах. То же самое произошло и с бутылками для вина и другой алкогольной продукции (джин, ром, виски импортируются в Испанию и разливаются по бутылкам уже в стране).

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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