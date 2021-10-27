Юрий Быков: Хочу выйти из амплуа "народного режиссера"

Режиссер Юрий Быков снял такие картины, как "Жить", "Майор", "Дурак", "Завод", "Сторож". Сериал "Метод" - также его работа. Зрители воспринимают Быкова как своего, потому что в своих картинах он поднимает близкие им вопросы. Причем, это касается не только России. Например, формат фильма "Майор" был продан в США и появился сериал "Семь секунд". За работу в нем актриса Реджина Кинг получила премию "Emmy". У Быкова есть еще и актерские амбиции. Он, как правило, играет в своих картинах в эпизодах, но явно способен на большее. Если можно так выразиться - режиссер по жизни - это лишь одна из его ролей, но работает он над ней очень серьезно, со всей самоотдачей. Обозреватель "РГ" поговорила с Юрием Быковым на Чукотке, в Анадыре - в этом году он возглавил жюри фестиваля "Золотой ворон". Чего ждать от режиссера в будущем - лишь одна из тем разговора.

О чем вы сейчас снимаете, и что хотели бы снять?

Юрий Быков: Вот так вот с места в карьер? (Смеется). Снял достаточно тяжелую, с точки зрения подготовки, запуска и съемочного процесса картину. Одну из самых, наверное, трудных для меня. Эта картина называется "Хозяин".

Причем, говорю не про то, что в картине происходит, а про то, как она двигалась. Два года назад я написал сценарий, почти год искал тех людей, которые могут за это взяться. На уровне синопсиса - не брались. На уровне написания сценария заинтересовался продюсер Илья Стюарт. Мы запускались первый раз, останавливались из-за пандемии, потом - во второй раз. Искали партнеров. И вот сейчас нахожусь в монтажно-тонировочном периоде, и до сих пор мне пока непонятно, что получится. Все еще приходят новые мысли, в том числе и по монтажу, и по досъемкам и так далее.

Совершенству нет предела. Мне кажется, это нормальное состояние творца.

Юрий Быков: Дело не в совершенстве. Это первый из моих, казалось бы, придуманных и продуманных давно, и вроде бы подготовленных проектов, который превратился в абсолютный хаос - с точки зрения изменения обстановки, положения вещей, изменения состава съемочной группы и так далее. Самый непредсказуемый из тех проектов, которые я делал.

Вы производите впечатление человека, который так может сказать о любом из своих фильмов.

Юрий Быков: Нет-нет! Все предыдущие картины были более-менее отработаны с точки зрения замысла и его реализации. Например, на "Заводе" я достаточно долго ждал финансирования, пока договорятся партнеры. Но то, как я буду снимать, что буду делать , было очевидно. Даже все мои ошибки, которые есть в предыдущих картинах, они были изначально заложены сознательно. А с "Хозяином" - ощущение работы с завязанными глазами. То ли я перехожу из одного состояния в другое, потому что меняются принципы, приоритеты, повестка : из внешней - на внутреннюю. Вещи, которые были для меня важны на этапе создания фильма, перестали иметь какое-то краеугольное значение. А картина все равно создана, ее надо доделывать.

Можете рассказать, о чем этот фильм?

Юрий Быков: Он очень простой. Владелец автомастерской в большом периферийном городе едет в выходные, к родителям на дачу со своей семьей - жена, трое детей. И становится свидетелем аварии на дороге, где, две машины сталкиваются, одна из них переворачивается и загорается. Он выбегает и пытается вытащить из нее человека. Ценой невероятных усилий у него это получается. Он сам чуть не погибает при этом. А спасенный оказывается силовиком и по совместительству хозяином региона. То есть человеком, который принимает решения - раньше, в 90-е это называлось - "смотрящий". И он проникается искренним уважением и любовью к его спасителю. Они из разных миров, социальных слоев. Один - на самом верху, а другой практически в самом низу - проблемы малого бизнеса всем известны. Владелец автомастерской на грани разорения, и силовик дает ему и защиту, и ресурсы, и связи, чтобы тот смог перейти на другой уровень. Как говорится, из грязи в князи. И вроде бы они сближаются, начинают дружить... Главные роли играют Артем Быстров и Олег Фомин. Вот. А жену Артема - третью часть треугольника - Клавдия Коршунова. И вот жена, собственно, и постепенно начинает замечать, что герой Быстрова очень сильно меняется, становится жестче, злее...

Сопродюсеры Андрей Новиков, Ольга Айларова, режиссёр, сценарист и сопродюсер Юрий Быков и продюсер Шарль-Эврар Чехов (слева направо) на премьере российского триллера "Завод" в кинотеатре "Иллюзион". Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Есть известное изречение...

Юрий Быков: … "Храни нас пуще всех печалей барский гнев и барская любовь". Да! Но фильм не об этом. Жена, замечает что человек становится совершенно другим именно из-за того, что для него эта норма поведения неорганична. И если уж говорить по гамбургскому счету, дело в том, что виновата не столько система, сколько народ, который соглашается на то, что...

...То есть фильм в некотором роде про соглашательство? Или про испытание властью?

Юрий Быков: Про конформизм, конечно. Изначально - о том, что народу может не нравиться что угодно - в окружающей действительности, в тех, кто им управляет. Но вот эта неспособность сопротивляться, причем не системе, но собственному соблазну стать ее частью при возможности, которая предоставляется... Герой "Хозяина" очень сильно разрушается к финалу. И вот этим самым я пытаюсь показать, что главное, что нас не устраивает, происходит по причине нашего страха, нерешительности, конформизма и неспособности сопротивляться. Система не может измениться априори. Ее органическая природная задача - упорядочить все. И ждать от нее каких-то серьезных изменений, прогрессии, развития, сочувствия - бессмысленно. И я говорю о том, что главный способ изменения пространства - это личная воля и личная способность каждого отдельно взятого человека и народа в целом сопротивляться регрессу.

У меня есть ощущение, что вы меня обманули. Потому что мы ранее разговаривали и вы сказали, что хотели бы снять фильм о конформизме. Я себе представила, что это - в планах. А оказывается "Хозяин" и про это. Или вы хотите снять что-то еще на эту же тему?

Юрий Быков: Хочу. Почему говорю о том, что мне чрезвычайно сложно сейчас с картиной "Хозяин"? Потому что я перехожу из внешней повестки во внутреннюю. То есть картина, которая задумывалась о претензии к системе, которая довлеет над человеком, превратилась в картину понимания того, как сам человек меняется под давлением системы. Но самое главное, что в рамках именно "Хозяина" невозможно высказать главную мысль - о собственном конформизме, художническом. Там на уровне сценария это не заложено. Поэтому я хотел бы снять в будущем фильм о конформизме художника. Я не себя конкретно имею в виду. Просто считаю, что в окружающей нас действительности главную направляющую работу делают не власти, не деньги предержащие, не идеологи и не философы, а именно художник. И как только большой художник принимает решение быть конформистом, пространство начинает меняться с безумной скоростью в плохую сторону. На уровне фильма "Хозяин" - речь о конформизме отдельно взятого простого человека, который не является художником. То есть я пытался всегда понять, где отправная точка изменения реальности. И понял, что за реальность ответственность несет именно художник, а потом уже по цепочке все остальные.

Поняла вас. Скажите, а почему вас так вдохновляет образ аварий? В фильме "Майор" тоже все начинается с аварии, и дальше раскручивается. И вот опять...

Юрий Быков: Как оказалось, "Хозяин" - собирательная картина из цитат из предыдущих фильмов. Завязка - авария - действительно, цитата из "Майора". В фильме есть прямые, даже фактурные, цитаты из "Дурака". То есть для меня изначально, на уровне сценария в "Хозяина" заложен какой-то объединяющий опыт предыдущих картин. Причем, это достаточно болезненный процесс, потому что я стал переходить из той повестки, да, в которой я был, в "Майоре", "Дураке", "Стороже", "Заводе" - в новую. И то, что занимаюсь самоцитированием - не просто так. В том числе и поэтому пытаюсь сейчас переформатировать монтаж, добавить документалистики и другие элементы

Когда мы увидим фильм?

Юрий Быков: В 2022-м году, не раньше.

Недавно писали о том, что вы снимаете для КиноПоиска сериал "Ноль". Почему приняли решение для себя в свое время пойти в сериалы? Не все режиссеры авторского кино решаются на такой шаг.

Юрий Быков: Скажем так, я вынужден принять для себя такое решение, потому что не могу существовать автономно только в авторском ключе. Если говорить честно, у меня последние 5-6 лет нет больших фестивальных регалий. Более того, по отношению к предыдущим достижениям и взлетам, я в каком-то смысле иду по нисходящей именно в авторском ключе. Вот даже сейчас с "Хозяином" - может получиться фестивальное кино, а может - зрительское.

Я стал в последнее время осознавать, что, на самом деле, фестивальное кино настолько изменилось эстетически и этически, и с точки зрения подачи, инструментов, что мне, конечно, хорошо бы еще до этого дорасти. Чтобы претендовать на серьезную фестивальную жизнь, картине нужно максимально отвечать современным запросам. Смысловым в первую очередь. И, поскольку я не являюсь очевидным и предсказуемым участником больших фестивалей, вкладывать средства в мое авторское кино достаточно рискованно. Прекрасно это понимаю. И, исходя из этого, вынужден заниматься параллельно коммерческой деятельностью, в том числе и снимать сериалы.

Да, на данном этапе действительно идет разработка сериала "Ноль". В прошлом году она была приостановлена из-за съемок "Хозяина". Но затем в итоге продюсеры нашли нового автора сценария. И я с этим согласился, потому что в какой-то момент, пройдя очень долгий болезненный опыт понял, что мне неинтересно писать длинные сценарии. Поэтому я не буду автором сценария какого-либо сериала. Вот взаимодействие с автором и именно режиссура сериала - это для меня формат удобоваримый и понятный. Так что было принято решение, что присоединится автор, который напишет эту историю заново. Еще в планах - сериальный проект с компанией "Yellow, Black and White" для видеосервиса Start про отношения. И был третий проект для онлайн-кинотеатра KION, но его приостановили, потому что, нашли более интересный сценарий.

Член жюри, режиссёр Юрий Быков на церемонии закрытия IX фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

У вас большая армия фанатов. Они вас воспринимают как режиссера - защитника простых людей, простого народа. Вы сами согласны с такой концепцией?

Юрий Быков: Честно говоря, чувствую это амплуа - "борца за правду", "народного режиссера" и хочу из него выйти. Я хочу быть не то, чтобы народным или ненародным. Я хочу быть самим собой. И в последнее время я понимаю, что никогда не снимал о себе. Хотя потенциал у меня к этому есть. Пришел сейчас к тому, что больше не хочу про внешнюю повестку, хотя я добросовестно доделываю картину.

Может, у вас просто житейский опыт накопился к 40 годам?

Юрий Быков: И опыт появился, и думаю, назрел разговор о самом себе. Потому что любая попытка, даже самая талантливая, говорить о внешнем - это побег от внутреннего. Нужно отвечать самому себе, что со мной не так, а я никогда и не пытался. Где моя эмпатия, любовь, семья, дети? У меня к себе масса вопросов. И я на них никогда в течение 40 лет не отвечал. И сейчас очень хочу закончить этот период, когда отвечал на какие угодно вопросы, которые относятся ко всем, и хочу начать отвечать на те, что относятся лично ко мне. И считаю, что заслужил это право.

Вы написали очень сильный пост в Facebook, который многих тронул до глубины души. Суть его - что все ерунда, важен один лишь человек...

Юрий Быков: Несмотря на то, что нужен, действительно, один человек, мне кажется, что у меня будет длиннющий путь к тому, чтобы к этому прийти. Не могу предполагать, может произойти все что угодно - мы будущего не знаем. Знаете, есть пословица: "Нельзя поймать птицу счастья. Можно только построить сад, куда она прилетит". Сама, по своей воле. И вот у меня есть ощущение, что мне придется очень долго строить, практически с нуля, свой сад, в который прилетит эта птица счастья.

Тот самый один человек не появится просто так, потому что мне так захотелось. Оттого, что я должен научиться любить и заниматься другими людьми, отдавать больше, чем я до этого делал. И в этом смысле про одного человека - это про то, что тебе не нужен весь мир, регалии, успех. Не стоит решать чужие проблемы, помогать всему миру... Нужно просто сосредоточиться на самом себе, найти свою внутреннюю гармонию, и тогда появится очень простое решение главной проблемы, которая сейчас существует. Это - внутреннее одиночество. Когда ты не нужен самому себе - не нужен никому. Вот как раз про это я и писал пост. Один человек, одна работа, одно убеждение, одна Родина - этого достаточно. А раньше мне всегда казалось, что всего должно быть много, в том числе и людей. Оказалось, что это не так. И все это была лишь суета. Причем, может быть, талантливая, даже экспрессивная, интересная и харизматичная. И вот сейчас я хочу, чтобы этой суеты больше не было.