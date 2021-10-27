Юристы под челленджем: стадии развития

Алексей Поповцев, преподаватель Moscow Digital School, head of Legal Pridex Group - о предпосылках для трансформации юридических функций компаний, новых операционных моделях управления через призму cost менеджмента (управления затратами) и развития технологий для юристов.

Более 90% респондентов последнего бенчмарка, проведенного компанией Gartner, отмечают, что большинство юридических департаментов и сам бизнес заказчик юридических услуг, воспринимают юристов не как консультантов, а как партнеров для бизнеса, т.е. юристы являются такой же важной частью компании - как продажи, маркетинг или HR. Директор юридического департамента крупнейшей консалтинговой компании McKinsey & Company в интервью отметил: "В профессиональном плане мы являемся стратегами, консультантами, новаторами, риск-менеджерами, техническими специалистами, экспертами, чуткими советниками, наставниками, бизнесменами. Помимо юристов, мы музыканты, учителя, волонтеры, люди, преданные нашим семьям и сообществам, и многое другое!"

Цифровая трансформация бизнеса и общества прямым образом коснулись работы юристов. Согласно последнему исследованию от CLOC* 57 % респондентов отмечают, что основной задачей юридических департаментов, является автоматизация юридических процессов. Все больше департаментов увеличивают бюджеты на внедрение и развитие технологий, а бизнес ожидает от юристов быстрых, качественных и прозрачных юридических услуг.

Юристы компании и юридические фирмы, не являются исключением. Более того, затраты на юридические команды и услуги занимают одно из первых мест в статье затрат компании, поэтому юристы находятся под большим челленджем со стороны руководителей и собственников бизнеса и вынуждены снижать свои затраты под целями компаний по снижению затрат и повышению эффективности, без потери качества юридических услуг и реализации правовых рисков.

Эти предпосылки и послужили созданием в мировом юридическом сообществе новой операционной модели управления юридическим департаментом, которая набирает все большие обороты и получает свое развитие не только в Европе, но и России. Называется она CLOC и базируется на следующих принципах:

• Стратегическое планирование и развитие юридической функции

• Управление рисками

• Управление затратами (кост менеджмент)

• Управление поставщиками (вендор менеджмент)

• Внедрение технологий и улучшение юридических процессов (legal tech and process)

• Кроссфункциональное взаимодействие

• Управление знаниями

• Управление кадрами и развитием

Согласно последним исследованиям и опросам руководителей юридических департаментов Европе и остальном мире, практически 60% руководителей уже внедрили новую систему на базе CLOC, 50 % респондентов отмечали, что в структуре департаментов появились позиции head of legal operations, либо отдельного менеджера, который отвечает за это направление в компании

При этом степень реагирования на указанные выше изменения юридические департаменты воспринимают по-разному, в силу их уровня развития, еще пока дорогих в массе и не совершенных технологий, небольшого количества % вовлечения юр идических функций акцентирующих внимание на улучшении процессов и сокращения расходов на юридические услуги.

Но нельзя не отметить, что взаимодействие бизнеса и юридической функции эволюционирует. И здесь можно выделить четыре основные стадии развития, которые доступны на юридическом рынке на данный момент.

Первая стадия - юрдепартамент, куда можно скинуть все подряд ("справочная"). В этом мире все юридическое, поэтому документооборот, бумаги, регистрации, договоры, приказы, инструкции - все туда. В компании раздутый юридический штат, юристы смотрят договоры на рубль и никто не задумывается, что страдает крупная сделка, потому что юрист занят - перебирает архивы. !Согласно исследованию издания Gartner, в среднем теряются 2,7 миллионов долларов из-за того, что от 25 % до 40 % времени тратится на задачи и функции, не требующие участия юриста или задачи, которые можно было оптимизировать или автоматизировать.

На второй стадии приходит осознание - кто я? Юристы начинают унифицировать функциональность, улучшать процессы, должности, правила и регламенты. Кто-то начинает задумываться, какую пользу юрслужба приносит бизнесу. Здесь начинается переход на консультантскую модель, создание центров экспертиз, работа по четкому SLA но говорить о бизнес-партнерстве все равно еще рано.

Наконец, третья стадия - стадия партнерства и клиентоориентированности. Юрист не просто получает задачу, а задается вопросом: для чего это нужно бизнесу, какую цель он хочет достичь, какие эффекты получит компания. Юристы видят бизнес из глубины, появляются новые роли, службы "единого окна" или лигал партнер, legal operations менеджер, legal инженеры и legal tech специалисты, лигал дизайнеры и др. Юрист знает, кого подключить, чтобы решить задачу бизнеса наиболее эффективным способом, дает не только правовое решение, но и улучшает сам процесс, тем самым давая компании дополнительные эффекты и помогает ей работать быстрее и эффективнее.

Но есть и четвертая стадия. Они пока встречаются не часто, но такие модели взаимодействия с бизнесом уже начинают появляться. Здесь все зависит от развития технологий, размера юридического департамента и имеющегося бюджета. Юрдепартамент состоит из небольшого количества высококвалифицированных сотрудников, которые решают стратегические задачи при помощи различных инновционных механизмов - технологий, внешних юридических консультантов и альтернативных сервисов, предоставляющих юридические услуги, используя как раз тем самые технологии и гибкий/прозрачный механизм ценообразования юридических услуг, что дает им конкурентное преимущество перед классическими юридическими фирмами. Вся рутинная работа автоматизирована. Сотрудники работают не только с людьми, а с данными. Due Diligence делает Kira, лигал-тренер обучает автоматизированные системы или работает с базой знаний и т.д., большинство решается без привличения юриста, получая всю необходимую информацию от различных интегрированных между собой, обученных цифровых решений.

С развитием технологий, улучшения и повышения эффективности бизнес процессов, прозрачности оказания юридических услуг переход из одной стадии в другую будет ускоряться, а внутренние юристы станут полноценной бизнес единицей компании, которые управляют процессами и юридическими задачами как неотъемлемая часть бизнеса.

Об эффективной трансформации и развитии юридического бизнеса Алексей расскажет на международной образовательной конференции Distant & Digital, которая пройдет в феврале 2022 года в Москве.