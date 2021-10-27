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Из-за роста цен на удобрения миру грозят перебои с продуктами

Мировой рост цен на газ привел к резкому подорожанию минеральных удобрений для сельского хозяйства. В их себестоимости доля энергии (природного газа) составляет, по данным Европейской ассоциации производителей удобрений (Fertilizers Europe), до 80%, и затраты сейчас растут вместе с котировками газа.

Но подорожание лишь часть проблемы, на рынке всерьез возник риск дефицита удобрений. А их нехватка - это снижение урожая зерновых, кукурузы, картофеля и прочих культур. Дефицит не должен коснуться российского рынка, мы единственная в мире страна, на 100% обеспечивающая себя удобрениями. Наши мощности по их производству избыточны, а стоимость газа для оптовых потребителей не превышает 75 долларов за тысячу кубометров. Но рост мировых цен на удобрения может вызвать их подорожание в России, как уже было с бензином и металлами.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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В Европе снизили выпуск продукции или вовсе приостановили работу более десятка крупнейших заводов по производству удобрений и компонентов для их изготовления. Началось это еще при ценах на газ около 800 долларов за тысячу кубометров в начале осени, а сейчас они выше 1000 долларов. "В Европе остановлено 40-50% мощностей по производству аммиака - это очень высокий уровень", - сообщал еще 20 октября вице-премьер Александр Новак.

Аммиак используется для производства самых распространенных и дешевых азотных удобрений. На европейском рынке они занимают около 65%. Цена на них уже превысила 800-1000 долларов за тонну.

На востоке дела не лучше, один из крупнейших экспортеров удобрений - Китай стал сокращать поставки за границу еще летом, а сейчас и вовсе намеревается ограничить экспорт фосфорных удобрений до середины следующего года. Причем делает это Китай, несмотря на удачную мировую конъюнктуру. В США ситуация не такая напряженная, но цены на удобрения также взлетели до рекордного уровня 2012 года - рост с начала года составил 80-90%.

Производители минеральных удобрений сами решили продлить режим сдерживания цен до 31 декабря 2021 года

Дефицит удобрений и заоблачные цены на них приведут к подорожанию продуктов, а для аграрных стран возникает угроза неурожая. Понятно, что едва ли с перебоями поставок продуктов или сложностями с пополнением бюджета столкнутся США, Великобритания, Франция или Германия. Больше всего пострадают небогатые страны и экспортеры сельхозпродукции. Например, Украина, где об остановке работы сообщили уже два завода по производству удобрений.

У России же появляется шанс увеличить экспорт и заработать на высоких ценах. Наши мощности по производству удобрений в основном ориентированы именно на экспорт, поясняет аналитик "Финам" Алексей Калачев. По его словам, возможность увеличить поставки за границу по высоким ценам быстрее оправдает капитальные затраты на расширение производства аммиака и карбамида, сделанные российскими предприятиями в предыдущие годы в расчете на рост рынка, и позволит сдержать рост цен в нашей стране без больших потерь для финансовых результатов.

По мнению Калачева, рост цен в Европе и Азии может транслироваться и на наш внутренний рынок, но российские производители понимают, чем это чревато для продовольственной безопасности.

Как отметил ведущий эксперт рабочей группы Foodnet Национальной технологической инициативы Михаил Чарный, отрасль находится на контроле у органов власти, и у них хватает рычагов для мягкого урегулирования, так как производители минеральных удобрений во многом зависимы от допуска к тем самым сырьевым и инфраструктурным ресурсам.

Например, в начале октября крупнейшие отечественные производители минеральных удобрений сами решили продлить режим сдерживания цен на свою продукцию до 31 декабря 2021 года, чтобы аграрии имели возможность подготовиться к весенним полевым работам. А сейчас идут переговоры о его продлении на весеннюю посевную 2022 года. По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), дефицита минеральных удобрений в стране нет и не предвидится. Заявленная минсельхозом потребность аграриев в минеральных удобрениях на весь 2021 год закрыта уже на 95%, и по состоянию на середину октября российский АПК обеспечен минеральными удобрениями на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Но такое преимущество дает конкурентам возможность обвинять российских экспортеров в субсидировании производства со стороны государства и добиваться от собственных правительств обложения этой продукции компенсационными пошлинами, считает Калачев. В июне 2020 года американская компания Mosaic добилась введения компенсационной пошлины на фосфорные удобрения, импортируемые в США из Марокко и России. Для продукции компании "Апатит", входящей в группу "ФосАгро", в итоге была установлена пошлина на уровне 9,19%.

Правда, при дефиците удобрений и росте цен на них сомнительно, чтобы, например, в Европе начали вводить пошлины против российских производителей. Это только усугубит непростую ситуацию. На традиционно наших рынках производители смогут увеличить свою долю рынка, считает Чарный. На сколько - пока сказать сложно. Здесь переплетено и противостояние по вопросам запуска "Северного потока-2", и погодные факторы. Такая неизвестность раскачивает рынок, лишает его стабильности, уточняет эксперт.

Дефицита минеральных удобрений в России нет и не предвидится

Но у производителей отечественных минеральных удобрений есть козырь в рукаве. С начала 2022 года Евросоюз вводит запрет импорта удобрений с содержанием кадмия (тяжелый, канцерогенный металл) выше 60 мг на килограмм. Его много в удобрениях, производимых в странах Африки, которые пока являются главными поставщиками ЕС. В России же почти нулевое содержание кадмия в выпускаемой продукции. По оценкам начала 2021 года, только это решение ЕС позволит увеличить экспорт удобрений в Европу из нашей страны на 500-700 тыс. тонн (около 10% от объемов экспорта в ЕС).

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