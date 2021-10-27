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Текст:   Марина Трубилина 
12:36 27.10.2021

Изменение условий ипотеки спровоцировало рост арендных ставок

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Квартиры-студии и небольшие однокомнатные квартиры - самые востребованные на рынке аренды как самые экономичные варианты. В периоды роста ставок они дорожают быстрее всех. С октября прошлого года арендные ставки на квартиры площадью до 32 кв. м выросли на 10,9%, подсчитал портал "Мир квартир".

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Из 70 рассмотренных городов аренда маленьких квартир подешевела только в четырех.

С октября прошлого года аренда компактного жилья больше всего подорожала в Сочи (+33,3%), Магнитогорске (+32,1%), Улан-Удэ (+31,1%), Иркутске (+29%), Калининграде (+26,2%), Кирове (+25,7%), Махачкале (+24%), Череповце (+23,7%), Казани (+23%) и Мурманске (+22,6%).

"Аренда малогабариток подорожала в городах, где взлетели цены на продажу жилья. Из-за этого часть покупателей отказались от идеи обзавестись своим жильем и пополнили ряды арендаторов", - объясняет гендиректор портала Павел Луценко. Кроме того, съемное жилье подорожало там, где ставки аренды совсем низкие - в Кирове, Магнитогорске, Махачкале, Иваново, Владимире, Кемерово. В этих городах арендодатели, подняв ценники всего на 1,5-2 тысячи рублей, обеспечили прирост более чем на 20%, отмечает Луценко.

Городов с дешевой арендой становится все меньше - год назад средняя ставка менее 10 тысяч рублей была в 28 городах, сейчас - только в 17.

В Курске (-5,4%), Ульяновске (-2%), Якутске (-1,3%) и Ярославле (-0,8%) ставки аренды снизились, но чисто символически. В Пензе, Ленобласти, Саратове и Волгограде рост составил менее 1%.

В Москве аренда квартир площадью до 32 кв. м выросла за год на 7,2%, в Московской области на 13,7%, в Санкт-Петербурге на 14,9%.

В среднем по стране она составила 13 тыс. рублей в месяц.

"В прошлом году спрос сместился на покупку квартир и аренда даже маленьких помещений падала, - говорит Луценко. - В этом году рынок найма жилья восстановился. Особенно бодро пошел процесс роста ставок после изменения условий льготной ипотеки, в 3 квартале, и особенно - в сегменте студий и однокомнатных квартир".

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