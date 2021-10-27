Как документальный фильм "Фабзайцы" попал на фестиваль "Евразия.DOC"

Телевизионный документальный фильм "Фабзайцы", созданный совместно журналистами телерадиокомпании "Мир" из Петербурга и Минска, получил Специальный приз Союзного государства на фестивале документального кино стран Содружества "Евразия.DOC". Названием ленты, рассказывающей о судьбе белорусских подростков в блокадном Ленинграде, стало народное прозвище учащихся системы ФЗО - фабрично-заводского образования. Корреспондент "СОЮЗа" расспросила автора сценария, директора петербургского филиала телерадиокомпании "Мир" Ольгу Мартисову и режиссера Марию Смелкову об истории создания фильма и его дальнейших перспективах.

Ольга Мартисова: Нам нужно было сохранить дух времени, но рассказать о нем современным языком.

Коллеги, как появилась сама идея?

Ольга Мартисова: Все началось на Пискаревском кладбище. Все знают про скорбящую "Родину-мать", а мы однажды обратили внимание на скромный обелиск с надписью "Соотечественникам, погибшим в блокаду. Учащимся ремесленных училищ Ленинграда от белорусского народа". И когда заинтересовались историей его появления, то узнали, что в 1940 году из Беларуси в Ленинград приехали учиться 24 тысячи ребят. Половина из них, 12 тысяч, погибли в блокаду.

Меня так поразила эта история, что я позвонила своему коллеге, на тот момент директору Белорусского национального филиала телерадиокомпании "Мир" Владимиру Перцову - сейчас он министр информации Республики Беларусь - и спросила его, знает ли он об этих фактах. "Давай снимем документальный фильм". - "Первый раз слышу", - сказал Володя, перезвонил мне уже через несколько часов, рано утром. Сказал, что история пронзительная, надо браться. И началась совместная работа.

Где искали информацию?

Мария Смелкова: Это было очень сложно. Основными источниками стали газеты тех лет. Когда вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о государственных трудовых резервах, эта кампания, как мы бы сейчас сказали, получила широкую информационную поддержку.

Поэтому мы много времени провели в Российской национальной библиотеке - читали и ленинградские, и белорусские газеты. А второй наш помощник - это музей профессионально-технического образования, который есть в Петербурге. Там нашелся уникальный человек Леонид Токарь - он сам снялся в нашем фильме - в свое время на печатной машинке, а затем на компьютере он набрал все приказы и документы, касавшиеся профессионального обучения в Ленинграде. В музее есть даже подлинная форма учащихся ремесленных училищ. Сохранились воспоминания мастера-наставника одной из школ ФЗО: после того как белорусских ребят одели в новенькую форму, в коридорах пришлось поставить дополнительные зеркала - мальчишки не могли на себя налюбоваться…

В фильме есть эпизод, где говорится, что форма могла стать причиной гибели нескольких мальчишек…

Ольга Мартисова: Да, эти факты обнаружили поисковики совместно со Следственным комитетом по Ленинградской области. Трагедия произошла неподалеку от деревни Шапки Тосненского района осенью 1941 года. Известно, что там возводили укрепления для защиты города, и учащиеся могли быть мобилизованы на эти работы. Есть версия, что немцы задержали их как раз из-за формы, похожей на военную. Заставили вырыть себе могилу и расстреляли на ее краю.

В основе вашего фильма - подлинные факты и документы, в какой мере они потребовали художественной обработки?

Ольга Мартисова: Это оказалось довольно сложной задачей. Нам нужно было сохранить дух того времени, но рассказать о нем современным языком. Поэтому, кстати, мы отказались от идеи озвучить подлинные дневники и письма, фрагменты которых вошли в фильм, на белорусском языке. Но их читают белорусские подростки, иногда в их речи слышен акцент, и это добавляет фильму достоверности. Ребята, кстати, оказались даже похожи на мальчишек 40-х, фотографии которых мы сумели найти.

Мария Смелкова: Вообще судьба фильма складывалась как будто сама собой, история фабзайцев хотела быть рассказанной. Буквально перед началом работы мы узнали о трагедии в Шапках. А когда стали снимать, то одна из наших корреспондентов рассказала о фильме своей бабушке. И оказалось, что та училась при Кировском заводе и сохранилась фотография группы, на которой половина - ребята из Беларуси.

Почему все действие фильма происходит только на фоне кадров кинохроники?

Мария Смелкова: Мы сознательно избегали реконструкций - это не только дорого и долго, но и дает некий оттенок искусственности, а мы все-таки делали документальное кино. Поэтому звучат песни тех лет, которые задают тон происходящему.

Самым пронзительным в фильме оказалось начало войны - Минск взят, детям некуда возвращаться, у них больше нет дома

Это, кстати, было очень сложно - объединить кадры кинохроники в единый видеоряд. Из трех месяцев, которые заняла работа над фильмом, половину срока занял монтаж. Мне повезло, что бригада понимала меня с полуслова.

Как "Фабзайцы" попали на фестиваль "Евразия.DOC"?

Ольга Мартисова: В прошлом году мы принимали в нем участие с фильмом "Дорога 101" о Дороге жизни как уникальном инженерно-техническом сооружении, в процессе строительства которого было сделано много научных открытий и технических изобретений. В этом году нас пригласили снова, и оказалось - нам есть что показать. Кстати, фильм о Дороге жизни озвучивала Светлана Сурганова, а в "Фабзайцах" за кадром звучит голос Игоря Скляра. Хотя вообще-то он никогда не соглашается на озвучание, но после того, как прочел наш сценарий, согласился.

Мария Смелкова: Я всегда очень волнуюсь, когда смотрю свои фильмы. А "Фабзайцы" на большом экране произвели впечатление не только на меня. Мы видели, как зрители задерживали дыхание.

Оказалось, кстати, что многие по-разному поставили акценты. Для кого-то самым пронзительным оказалось начало войны - Минск взят, детям некуда возвращаться, у них больше нет дома. Для кого-то - блокада, нечеловеческие условия: "До войны я поднимал болванку 1,25 метра один, сейчас мы еле справляемся ввосьмером". А для кого-то финал: выжившие отправились возрождать свою Беларусь и стали тем кадровым потенциалом, который позволил республике восстановить промышленность.

В тему

У телевизионного документального фильма "Фабзайцы" может получиться продолжение. Идею снять на этом материале художественный фильм высказала прямо на фестивале "Евразия.DOC" член жюри от Казахстана Асия Байгожина. Сейчас телерадиокомпания "Мир" ведет переговоры с киностудиями "Беларусьфильм" и "Ленфильм". Съемочная группа обращается к Постоянному Комитету Союзного государства с просьбой поддержать инициативу.