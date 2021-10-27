Как россиянам и белорусам быстро и выгодно перевести друг другу деньги

Белорусы и россияне частенько гостят друг у друга, ездят на учебу или заработки. Есть у нас много общих интересов: деловые, торговые и родственные. Неудивительно, что вопрос перевода денег хоть и за прозрачную, но границу всегда актуален. Давайте посмотрим, какие варианты сегодня доступны и во сколько обходятся?

Начнем с новинки. Денежные переводы из России с карточек "Мир" на БЕЛКАРТ возможны с июля 2021 года. А теперь этим самым простым и доступным способом можно не только получать деньги, но и отправлять. Причем для перевода не требуется реквизитов счета и других дополнительных данных. Указываем только номер карточки получателя, его имя и фамилию на латинице. Комиссионный тариф в платежной системе "Мир" и банках-участниках - 2,5 процента от суммы. И деньги поступают практически мгновенно.

Впрочем, можно перевести деньги и по старинке - почтой. Для этого гражданину Беларуси, например, отправляющему перевод в Россию, в ближайшем почтовом отделении потребуется заполнить бланк, в котором нужно, помимо прочего, указать полное имя получателя и его почтовый адрес. Есть ограничение: примут не более 90 тысяч российских рублей. Комиссия - 8 процентов вне зависимости от суммы (в белорусских рублях). Платеж поступит по адресу в течение 72 часов.

Перевод на электронный кошелек, счет в банке или банковскую карту займет несколько часов

Перевести деньги возможно и через банковские классические системы типа Western Union. Открывать счет и оперировать громоздкими банковскими реквизитами не нужно. Попросят лишь паспорт, а тому, кто будет получать деньги, необходимо назвать контрольный номер перевода. На выбор предлагается два варианта перечисления: срочный, который займет 5-10 минут, или 12-часовой. Пересылать можно доллары США и российские рубли. Комиссия за срочный перевод у Беларусбанка, к примеру, такая: менее 200 долларов - 3 доллара; от 200,01 до 2000 - 2 процента; от 2000,01 до 3000 - 1,5 процента; свыше 3000,01 доллара - 1,2 процента. Переводы в российских рублях стоят примерно столько же с поправкой на курс.

Поможет отправить деньги на счет получателя и SWIFT. Заполняете форму платежного поручения (самостоятельно или в отделении банка) и передаете деньги. Беларусбанк оценит услугу в 50 белорусских рублей вне зависимости от суммы. Есть нюанс: банки-корреспонденты могут дополнительно вычитать комиссионные. Если хотите избежать сюрпризов, то в банке предлагают альтернативу - гарантированный международный перевод за 100 белорусских рублей.

А что с электронными кошельками? Перевод из Беларуси в Россию с помощью WebMoney на электронный кошелек, счет в банке или банковскую карту займет несколько часов. В однотипных кошельках комиссии нет. Если же идентификаторы и уровни аттестата разные, то лишитесь 0,8 процента суммы. А за вывод средств в банке затребуют дополнительную комиссию - около трех процентов.

Для активных трейдеров уже обыденными стали переводы криптовалюты. Да и среди простых пользователей услуга набирает популярность. Для начала нужно зарегистрироваться на криптобирже (в Беларуси, например, сейчас работает несколько таких площадок). Но перевести деньги из своего криптокошелька на чужой карт-счет нельзя. Можно оформить к своему карт-счету вторую карту, которой будет пользоваться получатель денег, или же он сам создаст себе аккаунт на бирже и самостоятельно будет выводить средства на свои счета. С кошелька на кошелек средства зачисляются мгновенно, на карту - в зависимости от условий банка.

Независимо от того, каким способом вы переводите деньги, для получателей в Беларуси действуют стандартные правила уплаты налогов с заграничных доходов. Исключения только для близких родственников - родители, дети, родные братья и сестры, внуки, дедушки и бабушки, близкие родственники супруга. Также без уплаты налогов можно получить перевод от любого человека на сумму не больше 7003 белорусских рублей в год (лимит пересматривается ежегодно). С суммы превышения возьмут 13 процентов. Кроме того, если живете в Беларуси больше 183 дней, по итогам года нужно будет отчитаться о полученных из-за рубежа доходах и подать декларацию.