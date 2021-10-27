Какие белорусские премьеры ждут россиян

Пандемия наложила свой отпечаток на все аспекты нашей жизни, в том числе и на жизнь театров. Тем не менее конвейер премьер в Минске не останавливался. Думаем, несколько любопытных постановок не оставят равнодушным и российского зрителя.

"Три сестры" и Президентский оркестр

Для целого ряда премьер последнего времени счастливой оказалась цифра "3". Так, во Дворце Республики в Малом и Большом залах идут спектакли театрального проекта "ТриТформат". Проекту уже восемь лет. Начав с комедий, он постепенно усложнил язык своих спектаклей.

Судьбоносной для труппы оказалась встреча с выпускницей Санкт-Петербургского государственного института культуры, ученицей прославленного кинорежиссера Сергея Соловьева, постановщика легендарной "Ассы" и целого ряда замечательных картин, Татьяной Самбук, вольнослушательницей его мастерской во ВГИКе (ныне Татьяна - преподаватель ВГИКа). Самбук поставила с минскими актерами уже два спектакля: "Три сестры" и "Княжна Мери" (постановка вошла в финалисты Национальной театральной премии Беларуси - аналога "Золотой маски", результаты которой станут известны 28 октября). На выходе и третья премьера - "Каренина" по роману "Анна Каренина" Льва Толстого с женой министра иностранных дел актрисой Верой Поляковой-Макей в заглавной роли. Она же идейный вдохновитель и руководитель проекта "ТриТформат". В "Трех сестрах", идущих в сопровождении живой музыки в исполнении Президентского оркестра, Полякова играет Машу. Все четыре действия чеховской драмы молодой московский режиссер уложила почти в полтора часа.

"Мушкетеры" не стареют

Замахнуться на мюзикл "Три мушкетера" на музыку Максима Дунаевского с либретто Марка Розовского и стихами Юрия Ряшенцева может только очень уверенный в своих силах театр. Ведь сравнения с легендарным телевизионным киношедевром Георгия Юнгвальд-Хилькевича неизбежны.

"Варшавская мелодия" - неустаревающая классика, воспевающая красоту подлинных человеческих чувств

Белорусский государственный академический музыкальный театр рискнул и доверился молодому белорусскому режиссеру Валерии Чигилейчик. Музыкальный театр активно работает с ведущими российскими композиторами - Геннадием Гладковым, Алексеем Рыбниковым, Виктором Лебедевым, Кимом Брейтбургом, Аркадием Укупником. Еще в 2017 году здесь состоялась премьера мюзикла Максима Дунаевского для детей и взрослых "Летучий корабль", а сейчас репертуар пополнили "Три мушкетера".

"Варшавская мелодия" без фальши

Одна из самых известных пьес советского и российского драматурга Леонида Зорина, автора "Покровских ворот" и "Царской охоты", идет в Минске на сцене Нового драматического театра. Спектакль поставлен главным режиссером театра Сергеем Куликовским раскованно и свободно, без оглядки на предыдущие воплощения, но с уважением к автору. Дуэт молодых минских актеров Надежды Анципович и Артема Пинчука стоически выдерживает этот сложнейший марафон.

"Варшавская мелодия" - неустаревающая классика, воспевающая красоту подлинных человеческих чувств.