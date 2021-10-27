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27.10.2021 21:20
Рубрика: Культура

Кехман встретится с Дорониной и Бояковым

Текст: Наталья Соколова

Новый директор МХАТ им. Горького уже завтра планирует встретиться с художественным руководителем театра Эдуардом Бояковым. Во встрече, по словам Кехмана, будет участвовать ректор ГИТИСа Григорий Заславский, так как лично Кехман и Бояков не знакомы.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Что известно о новом директоре МХАТ им. Горького

"Моя задача - выслушать все стороны, - передает ТАСС слова Владимира Кехмана. - Потом мне нужно встретиться с Татьяной Васильевной Дорониной. Дай бог, чтобы она встретилась со мной, чтобы мы с ней переговорили. И после этого я думаю, что мы найдем какое-то решение для того, чтобы понять, как дальше мы будем вместе жить".

Кроме того, Кехман заявил, что в художественную жизнь театра он не будет пока вмешиваться. Главное - зарплаты сотрудникам театра и ремонт в здании на Тверском бульваре. В тяжелые финансовые времена лучше не выпускать премьер, чем делать плохие спектакли.

Культура Театр Драматический театр

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