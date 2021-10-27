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27.10.2021 20:40
Рубрика: В мире

Китайский миллиардер заплатит по долгам своей компании

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8598)
Интересный пример "финансового дисциплинирования" одного из самых богатых китайских миллиардеров преподнес официальный Пекин. Как сообщил Bloomberg, власти Поднебесной потребовали от Хуэй Ка Яня - основателя и владельца крупнейшего застройщика страны Evergrande - расплатиться по накопившимся долгам этой компании из личных средств.

Оказавшаяся на грани банкротства в результате чрезмерной закредитованности Evergrande - настоящий локомотив строительной индустрии КНР. Впрочем, несмотря на огромный портфель уже предоплаченных покупателями проектов по строительству жилья для 1,6 миллиона клиентов, в прошлом месяце корпорация едва-едва смогла вовремя расплатиться по ранее выпущенным облигациям. Хотя в сентябре дефолта удалось избежать, острые финансовые проблемы строительного конгломерата и риски массового недостроя объектов сохраняются.

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А с учетом того, что на 29 октября намечена очередная выплата по обязательствам исчерпавшей ликвидность Evergrande, возможное падение этой "голубой фишки" способно нанести значительный урон как китайскому фондовому рынку, так и экономическому имиджу КНР в целом. В таких условиях, рассудили в Компартии Китая, вся полнота ответственности за происходящее ложится на основателя компании Хуэй Ка Яня. Он входит в список 50 богатейших бизнесменов Китая с состоянием 7,8 миллиарда долларов. Из этих "закромов" Яню в директивном порядке и предложено спасать бизнес.

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