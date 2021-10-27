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27.10.2021 12:57
Рубрика: Власть

Комитет поддержал законопроект о штрафах за выброшенных питомцев

Текст: Татьяна Замахина
Штраф в размере до 30 тысяч рублей будет грозить за оставление домашних животных без владельца. Введение этой нормы, а также других мер против неподобающего обращения с домашними животными поддержал Комитет ГД по госстроительству и законодательству.

Документ внесли в Госдуму в июле депутаты Павел Крашенинников и Владимир Бурматов.

За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния предлагаются следующие санкции:

  • - штраф на граждан от 5 до 15 тысяч рублей;
  • - на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей;
  • - на юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.

За несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе оставление их без владельца вводятся:

  • - штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей для граждан (или предупреждение);
  • - от 5 до 15 тысяч рублей для должностных лиц;
  • - от 15 до 30 тысяч рублей для юридических лиц.

За содержание животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию:

  • - штраф от 5 до 15 тысяч рублей для граждан;
  • - от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц;
  • - от 100 до 150 тысяч рублей - для юридических лиц.

Возглавляющий комитет Павел Крашенинников напомнил журналистам, что ранее уже были установлены требования в области защиты животных, однако административная ответственность пока не установлена.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Вводятся также штрафы за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях (до 100 тыс. рублей), за нарушения в зоопарках (до 200 тыс. рублей) и т. п.

"Принятие законопроекта позволит повысить эффективность соблюдения гражданами и организациями требований законодательства к содержанию животных, и будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с животными", - отметил Павел Крашенинников.

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