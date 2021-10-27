Константин Хабенский обратился к труппе МХТ им. Чехова

Новый художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский впервые на новом посту обратился к труппе театра. Он выразил надежду, что коллектив впереди ждет большая интересная работа и поблагодарил своего предшественника - Сергея Женовача.

"Сегодня мне предложили возглавить наш театр. Я люблю Художественный театр, дорожу им и поэтому согласился", - приводит слова Константина Хабенского официальный сайт МХТ им.Чехова.

В своем обращении артист также отметил работу Сергея Женовача, который возглавлял театр с 2018 года, а теперь останется руководителем Студии театрального искусства.

"Хочу сказать спасибо Сергею Васильевичу Женовачу за то, что в непростое для всех нас время он взял на себя руководство нашим театром. Желаю ему успехов и здоровья! А нам всем хочу пожелать обрести свое дыхание и своего зрителя", - отметил новый худрук.

Справка "РГ"

Константин Юрьевич Хабенский родился 11 января 1972 года в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (ныне Российский государственный институт сценических искусств), где учился на курсе педагога Вениамина Фильштинского. Сыграл множество ролей в кино и театре, известен также своей благотворительной и общественной деятельностью.