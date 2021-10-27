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27.10.2021 18:34
Рубрика: Культура

Константин Хабенский стал худруком МХТ им. Чехова

Текст: Ирина Корнеева
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8598)
Подуставший Мюнхгаузен поправит съехавший набекрень нимб. Привычные утомительные домашние хлопоты: нужно почистить Луну. Потом отдохнуть в тени собственных лавров. Разобрать многомиллионные тиражи книг своих приключений. Вдохновить родных и близких к полету на воздушном шаре, чтобы увлечь за собой на Юпитер. Послушать хор танцующих чаек. Успеть из всех пчел найти самую любимую пчелу... История потребует большого запаса терпения - чтобы понять ритм и суть происходящего и принять правила игры нового барона Мюнхгаузена.

Первый акт - время на серьезную подготовку к новым мирам. Не спешите раньше времени сходить с дистанции и не бегите от впечатлений, которые пригодятся вам надолго. Во втором действии подъем и расход душевных сил и эмоций предстоит колоссальный.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Актеры МХТ им. Чехова прокомментировали назначение Хабенского

Константин Хабенский сыграл барона Мюнхгаузена в МХТ им. Чехова. История эта началась однажды в "Сапсане", когда актер встретился там с режиссером и художником-постановщиком Виктором Крамером (в числе длинного списка наград которого - и британская Премия Лоуренса Оливье за режиссуру "Снежного шоу" Славы Полунина). И рассказы об удивительных путешествиях и походах барона Мюнхгаузена под стук колес стали стремительнее приобретать очертания новой мхатовской постановки. В которой бессмертный литературный герой вышел на авансцену живым человеком со своими рефлексиями, маниями и слабостями. И, можно сказать, в этом новом театральном ракурсе в первую очередь разволновал посттравматическим синдромом Мюнхгаузена, показанным со всем актерским великолепием Хабенского.

Готовились к этому событию с основательностью и азартом аспирантов, собирающих все доступные источники и упоминания. Свидетельства из реальной жизни реального исторического лица XVIII века - барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена. Сочинения Рудольфа Эриха Распе и немецкого поэта Готфрида Августа Бюргера. Труды Карла Лебрехта Иммермана и Генриха Теодора Людвига Шнорра, который тоже посвятил свои произведения герою. Имена персонажей сценария "Тот самый Мюнхгаузен" Григория Горина, кому тоже элегантно поклонились...

Ближайшее окружение у нового собирательного героя оказалось специфическое. Бывшая жена Мюнхгаузена, прожившая с ним долгую несчастливую жизнь (ярчайшая убедительная актерская партия Кристины Бабушкиной). Актуальная юная супруга барона (воздушный рисунок обворожительной подростковой грации от Надежды Жарычевой). Сын барона от первого брака (Павел Филиппов); единственный местный адвокат, лично занимавшийся разводом Мюнхгаузена (Михаил Трухин). Друг детства барона, ставящий "спокойствие в городе" превыше всего, и дружбы в том числе (Ростислав Лаврентьев). Егерь, а теперь, в отсутствие охоты, просто старый слуга и самый преданный барону человек (отличная психологическая работа Сергея Сосновского). Его Величество Герцог - местный руководитель, человек самых широких политических и иных взглядов (комплименты Александру Усову). Чайки, хранители города, которые ведут свою виртуозную музыкальную и пластическую игру...

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Жен, друзей и детей раскачивать на подвиги здесь по сюжету приходится дольше обычного. Броня их проблем оказывается посильнее болота, из которого вытаскивал себя Мюнхгаузен за волосы. Он им - про примеры, с каким изяществом можно выходить из любых ситуаций, и про то, что безвыходных ситуаций не бывает. А они друг другу - про правильное завещание барона, над которым нужно поработать. (В финале их будет ждать сюрприз - все свое наследие Мюнхгаузен завещает пчелам...) "Карл, о чем ты думал, когда женился на молодой?" - "О Шекспире", - юмор диалогов оттачивается до совершенства.

Фантазии помогают выжить среди проблем, неустроенных судеб и всего, что происходит вокруг, - об этом ставил спектакль "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" Виктор Крамер. Мюнхгаузен Хабенского позовет всех за собой в небо к Юпитеру и поднимет к мхатовским колосникам настоящий воздушный шар. Но от столь высоких устремлений у его близких начнется, кажется, морская болезнь... Кто не долетел - его проблемы.

Фантазии помогают выжить среди проблем, неустроенных судеб и всего, что происходит вокруг

Быт великого выдумщика не уложится в рамки привычных конструкций, и в нужный час театральная магия с настроениями волшебного абсурда возьмут свое с лихвой. И самым смешным, гротескным и удивительным в этой истории окажется то, какими нере­альными становятся обыденные ­обстоятельства и какими убедительными самые завиральные идеи. Стоит лишь принять за данность воздушные замки человека, который живет в своем мире, и вступить в его диалог.

Назначение

Новость о кадровой перестановке и срочном вводе на новую роль Константина Хабенского сначала больше всего напоминала продолжение премьерного спектакля "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена". Министерство культуры сочло актера готовым к должности худрука МХТ им. Чехова: "Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ имени А.П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности".

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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Режиссера Сергея Женовача минкультуры поблагодарило за проделанную работу. Три года назад Женовача благословляли на художественное руководство МХТ всем российским режиссерским корпусом - а открыто голосовали за него все ведущие руководители московских и петербургских театров. Все тогда понимали, что у руля главного драматического театра страны должен стоять именно режиссер такого масштаба, с такой четкой художественной позицией и программой, и история не помнит других примеров такого коллективного творческого единодушия.

Сегодняшняя смена культурной политики МХТ - из другого цеха. "Мы с уважением относимся к решению Сергея Васильевича и благодарим его за проделанную работу, - говорится в сообщении минкультуры о том, что подписано заявление "по собственному". - Он принял МХТ имени А.П. Чехова в непростой период и в своей деятельности на посту художественного руководителя ориентировался на высокие идеалы творчества, заложенные его предшественниками. Сергей Васильевич продолжит руководить Студией театрального искусства и тем самым привнесет еще много полезного в развитие отечественного театра".

Тем же приказом министерства культуры новым гендиректором МХАТ им. М. Горького назначен Владимир Кехман.

Дословно

Авангард Леонтьев, актер МХТ им. Чехова:

- Сергей Женовач соответствовал месту, которое он занимал, месту ­художественного руководителя Художественного театра, потому что его творческий принцип - работа с актером, умение сделать "человекороль". Это выражение Станиславского. И тут мастерство Сергея Женовача было на высоком уровне.

Культура Театр Драматический театр Правительство Минкультуры Персона: Константин Хабенский Гид-парк РГ-Фото

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