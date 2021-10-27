Константин Хабенский станет худруком МХТ им. Чехова

МХТ им. Чехова ждут кадровые изменения - пост художественного руководителя театра займет Константин Хабенский. Сергей Женовач, работавший на этой должности с 2018 года, уходит по собственному желанию.

"Мы с уважением относимся к решению Сергея Васильевича и благодарим его за проделанную работу. Он принял МХТ им. А.П. Чехова в непростой период", - отметили в Министерстве культуры РФ.

За время, пока Сергей Женовач возглавлял МХТ им. Чехова, в театре было выпущено более 10 премьер, три из которых подготовлены самим худруком. При этом насовсем режиссер уходить не собирается - он продолжит руководить Студией театрального искусства.

В ведомстве подчеркивают, что Хабенский "обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень".

"Он много лет трудится в МХТ им. А.П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности", - подчеркнули в пресс-службе.

От нового руководства ждут новых творческих проектов и развития богатых традиций именитого театра.