Крупные банки подключатся к заграничным переводам по номеру телефона

Банки ВТБ, "Уралсиб", "Русский стандарт", Росбанк и "Зенит" планируют предоставить клиентам возможность переводить деньги через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России за границу. Об этом представители кредитных организаций сообщили "РГ". Это может добавить СБП серьезных конкурентных преимуществ, а основной аудиторией сервиса станут мигранты: уже сейчас 80-90% переводов из России за границу приходится на страны СНГ.

Как заявляли в ЦБ, трансграничные переводы через Систему быстрых платежей (СБП) могут стать доступными уже в 2022 году. "Возможности Системы быстрых платежей (СБП) предполагается расширить за счет внедрения трансграничных переводов, следует из проекта указания Банка России. <...> Такая возможность будет доступна уже в 2022 году", - отмечается в сообщении. - Цель - удобство, быстрота и доступность операций по переводам за рубеж, как и в России".

СБП - сервис, который позволяет физлицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим людям вне зависимости от того, в каком банке открыты счета.

Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. Помимо этого, в рамках СБП предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг.

Руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов отметил, что банк заинтересован в расширении функционала денежных переводов.

"Мы планируем реализацию данного функционала, - отметил руководитель департамента цифровых сервисов и каналов банка "Уралсиб" Дмитрий Наранович. - Мы не ожидаем большого объема вначале, вряд ли он будет превышать 1% от количества переводов через СБП в данный момент, если основываться на текущих объемах международных переводов".

Основной аудиторией сервиса станут трудовые мигранты, а также люди, чьи родственники живут в ближнем зарубежье

Банк "Русский стандарт" планирует присоединиться к сервису, когда он будет запущен, уточнили в пресс-службе кредитной организации. Банк "Зенит" внедрит сервис переводов за рубеж через СБП в установленные Банком России сроки, указали в пресс-службе банка. Росбанк планирует запустить опцию в 2022 году, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Мы прорабатываем возможность запуска трансграничных переводов в нашем мобильном банке по номеру карты, пока технология таких переводов через СБП в полной мере не опробована, поэтому рано говорить о сроках подключения к ней банка, но мы не исключаем что этот сервис может быть интересен для нас", - отметил руководитель направления транзакционного бизнеса УБРиР Денис Дергачев.

По словам представителей "Зенита", клиенты будут быстро и дешево переводить средства в другие страны не по карте, а со счета на счет, а банки смогут предоставлять гражданам дополнительные сервисы по таким операциям.

В соседних с Россией странах также действуют системы мгновенных платежей, поэтому обеспечить совместимость с ними СБП - логичный шаг, считает исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

"Мы в целом наблюдаем спрос на безналичные трансграничные переводы как альтернативу более традиционным переводам наличным, - уточнил Шуст. - Сейчас это в основном переводы с карты на карту, а также переводы по номеру телефона, но в рамках двусторонних договоров между банками по обе стороны границы. Поэтому появление нового функционала в СБП должно расширить эти возможности".

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков считает, что основной аудиторией станут трудовые мигранты, а также люди, у которых родственники живут в ближнем зарубежье. Суммарно это заметно повысит объем платежей, проходящих через СБП, однако он напрямую будет зависеть от ситуации в тех сферах, где труд мигрантов активно используется, например ЖКХ и строительстве, уточнил эксперт.

По последним данным Банка России, объем перечислений граждан из России за рубеж с начала года составил 5,45 млрд долларов, причем только за август - 893 млн долларов. Основная часть переводов (80-90% в зависимости от месяца) приходится на страны СНГ.

5,45 миллиарда долларов составил объем перечислений из России в другие страны с начала года. При этом только в августе был перечислен почти 1 млрд

"Чтобы максимально расширить аудиторию новой услуги, было бы целесообразно также ввести удаленную идентификацию для некоторых категорий иностранных граждан, - уверен Шуст. - Для этого можно было бы использовать и национальные системы идентификации, которые есть в соседних государствах. Введение новой услуги также потребует большего сотрудничества между правоохранительными органами стран, чтобы вовремя выявлять подозрительные операции и при необходимости обмениваться оперативной информацией - например, в случае ошибочных переводов или использования социальной инженерии".