Лавров рассказал об инструментах борьбы с угрозами из Афганистана

Россия продолжит использовать потенциал различных международных организаций, в том числе ООН, ШОС и ОДКБ, для борьбы с угрозами, которые исходят из Афганистана. Об этом в среду сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Со своей стороны планируем использовать весь имеющийся в нашем распоряжении международный и региональный инструментарий - ресурсы ООН, ШОС, ОДКБ, других многосторонних структур", - заявил Лавров во время видеоконференции со своими коллегами из стран-соседей Афганистана.

Министр добавил, что участники недавних саммитов ШОС и ОДКБ имеют схожие позиции по афганскому вопросу.