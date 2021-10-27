Постановление администрации Липецкой области от 26 октября 2021 года № 461 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на основании предписания руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 26 октября 2021 года № 3478 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 6 мая; 8 мая; 13 мая; 20 мая; 22 мая; 29 мая; 03 июня; 8 июня; 9 июня; 16 июня; 19 июня; 23 июня; 26 июня; 30 июня; 14 июля; 22 июля; 24 июля; 30 июля; 31 августа; 1 сентября; 29 сентября; 2 октября; 9 октября; 15 октября; 23 октября; 30 октября; 3 ноября; 9 ноября; 18 ноября; 20 ноября; 1 декабря; 16 декабря; 18 декабря; 29 декабря; 30 декабря; 2021, 13 января; 27 января; 02 февраля; 05 февраля; 10 февраля; 11 февраля; 19 февраля; 04 марта; 09 марта; 24 марта; 02 апреля; 13 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 14 мая; 25 мая; 26 мая; 10 июня; 17 июня; 26 июня; 29 июня; 06 июля; 15 июля; 29 июля; 31 августа; 28 сентября; 12 октября; 22 октября) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1.2 дополнить абзацами следующего содержания:

"с 27 октября 2021 года, за исключением периода, установленного абзацем четвертым настоящего подпункта, предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их структурных подразделений на территории Липецкой области, за исключением государственных и иных услуг, предоставляемых в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их структурных подразделений на территории Липецкой области по предварительной записи граждан, а также государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их структурных подразделений на территории Липецкой области при личном обращении граждан:

по регистрации в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме";

предусмотренных строками 12.87, 12.89, 12.90, 12.91 приложения к постановлению администрации Липецкой области от 10 сентября 2013 года № 410 "Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Липецкой области в областном бюджетном учреждении "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области";

"Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество" в части государственной регистрации сделок с недвижимостью с использованием заемных средств.";

2) в абзаце первом пункта 1.5.13 после слов "торговли непродовольственными товарами" дополнить словами "(за исключением специализированных магазинов детских товаров)";

3) в пункте 1.5.13:

в абзаце первом:

слова "за исключением обслуживания на вынос, доставки заказов, самовывоза без посещения гражданами помещений, в которых такие услуги предоставляются" заменить словами "за исключением обслуживания на вынос без размещения за столом в зале обслуживания посетителей";

после слов "торгово-развлекательных центров (комплексов)" дополнить словами "(за исключением торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), в которых не менее 80% торговой площади занимает объект розничной торговли продовольственными товарами)";

в абзаце первом подпункта 1 слово "сотрудников," исключить;

дополнить абзацами следующего содержания:

"Требования, установленные абзацем первым настоящего пункта, не распространяются на объекты розничной торговли продовольственными товарами, расположенные в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), в которых организован изолированный проход к указанным объектам.";

4) дополнить пунктами 1.5.14 - 1.5.15 следующего содержания:

"1.5.14. Организациям и индивидуальным предпринимателям, обеспечивающим деятельность торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), при наличии в них пунктов вакцинации, обеспечить доступ граждан к пунктам вакцинации без соблюдения условий, установленных пунктом 1.5.13.

1.5.15. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность санаториев, баз (домов) отдыха, гостиниц, отелей, хостелов и других подобных объектов, включающих размещение граждан, допускать заселение (посещение, размещение) посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) с 28 октября 2021 года при наличии:

QR-кода (в электронном виде или на бумажном носителе), которым подтверждается завершение вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вакциной, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо факт перенесения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

или медицинского документа (оригинал с печатью медицинской организации), подтверждающего сведения, указанные в абзаце втором настоящего пункта;

или медицинского документа, подтверждающего наличие противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и медицинского документа (оригинал с печатью медицинской организации) или QR-кода, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), выполненного не более чем за 72 часа до заселения (посещения, размещения).";

5) дополнить пунктом 1.6.12:

"1.6.12. Действие пункта 1.6.11 не распространяется на граждан, посещающих пункты вакцинации с целью вакцинирования против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), расположенные в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах).".

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов







