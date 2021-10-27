Медведев рассказал о потенциале водородной энергетики

Россия обладает энергогенерацией с весьма низким углеродным следом, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

"Доля низкоуглеродных и возобновляемых источников энергии составляет 86 процентов", - подчеркнул он на президиуме Совета при президенте по науке и образованию. Чуть больше половины приходится на газ и 41 процент - на атомные и возобновляемые источники энергии. "Потенциал здесь высокий, его нужно использовать в полной мере", - отметил зампред Совбеза.

Президиум совета обсудил подходы к развитию энергетической отрасли, которые обусловлены глобальными тенденциями в этой сфере. Медведев привел прогнозы, по которым через 15-20 лет потребуется 30-процентный рост потребления энергии. "К каким сдвигам в энергобалансе это приведет, будет зависеть от тех решений, которые мы сейчас принимаем", - заявил заместитель председателя Совета Безопасности.

Перспективным направлением считается водородная энергетика. "Очевидно, что здесь есть очень серьезный потенциал технологического развития, у нас есть и научные разработки в этой сфере. Но самое главное, что движение в этом направлении в мире набирает обороты, и переход такого рода так или иначе будет идти. Вопрос в том, как быстро", - сказал Дмитрий Медведев.