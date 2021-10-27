МИД РФ: Решение передать скифское золото Украине является политическим

Решение суда Нидерландов передать золото скифов Украине носит политический оттенок. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Руководствуясь исключительно политическими мотивами, голландские судьи полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что "скифское золото" является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова", - заявила Захарова, чьи слова были опубликованы на сайте МИД.

Дипломат добавила, что был создан опасный прецедент, "подрывающий доверие между музейными сообществами разных стран".

Накануне нидерландский суд постановил передать Украине скифское золото, которое ранее хранилось в музеях Крыма. Однако в течение ближайших трех месяцев сокровища останутся в Нидерландах.