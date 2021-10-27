МИД: Россия выступает против наращивания потенциала НАТО в Прибалтике

"По нашему убеждению, наращивание потенциала НАТО в Прибалтике способно привести к дестабилизации военно-политической ситуации в Балтийском регионе", - сказала она, чьи слова были опубликованы на сайте ведомства.

Дипломат отметила, что российские предложения, направленные на деэскалацию, "остаются в силе".

Ранее на юго-востоке Латвии была завершена реконструкция военного аэродрома.