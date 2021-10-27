МИД: Террористы под видом беженцев проникают в соседние с Афганистаном страны

Некоторые террористы притворяются беженцами, чтобы проникнуть в страны, которые соседствуют с Афганистаном. Об этом в среду сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Сейчас на повестке дня - задачи купирования и контроля миграционных поток из Афганистана, поскольку под видом беженцев в сопредельные страны могут проникнуть и уже пытаются проникнуть террористические и преступные элементы", - заявил Лавров во время видеоконференции со своими коллегами из стран-соседей Афганистана.

Глава российского МИД добавил, что необходимо создать нормальные условия жизни в Афганистане. "В дальнейшем это станет важной предпосылкой для постепенного возвращения афганцев на родину", - подчеркнул Лавров.