Врач Мясников развенчал мифы о вреде красного мяса

Доктор Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что укоренившееся мнение о вреде красного мяса для здоровья сердца не имеет под собой никакой научной основы.

По крайней мере, ученые не нашли доказательства связи между употреблением мяса говядины или свинины и развития таких сердечно-сосудистых заболеваний, как атеросклероз.

Но, предупреждает доктор, красное мясо в больших количествах может увеличить риск онкологии кишечника. Так что лучше есть его не чаще трех раз в неделю.

Вообще, как говорит Мясников, питаться нужно разнообразно и со вкусом, но в меру.