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Рубрика: В мире

Минюст США сообщил об аресте 150 человек за торговлю наркотиками в даркнете

Текст: Максим Макарычев

В рамках широкомасштабной международной правоохранительной операции, направленной на пресечение незаконного оборота наркотиков в даркнете, были арестованы 150 человек на трех континентах. Об это во вторник сообщило министерство юстиции США.

Фото: Colombian army / AFP
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Операция Dark HunTor стала результатом совместной работы представителей различных спецслужб, включая ФБР, следователей из Австралии и ряда стран Европы. Она была нацелена на преступников из Австралии, Болгарии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Швейцарии, Великобритании и других стран, сообщает CNBC News.

Даркнет (Darkweb) - это часть интернета, не отображающаяся в поисковых системах и доступная через специальные браузеры. Как отмечают эксперты, правоохранительным органам сложно отслеживать веб-сайты, предлагающие незаконные товары или услуги.

В ходе 10-месячной операции было изъято более 31,6 миллиона долларов наличными и виртуальной валютой, около 234 килограммов наркотиков по всему миру и более 200 тысяч таблеток сильнодействующих веществ. В США из десятков тысяч таких таблеток, 90 процентов содержали опасные поддельные опиоиды и наркотики, заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, объявляя об итогах операции.

Незаконная активность в Darkweb, отмечают наблюдатели, только увеличилась во время пандемии, поскольку все больше людей используют ее для доступа к лекарствам, которые во многих случаях содержат опасные вещества. "Теперь они работают в каждом доме, где есть смартфон или компьютер, - сказала следователь Энн Милграм. - Как правило, это наркотики, которые вызывают кризис передозировок в Америке".

В мире США Борьба с наркотиками

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