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27.10.2021 21:26
Рубрика: Экономика

Минпромторг сообщил о росте промышленного экспорта на 13,2%

Текст: Анастасия Селиванова

Экспорт российских промышленных предприятий за январь-сентябрь этого года вырос на 13,2% к аналогичному периоду прошлого года - до 86,2 млрд долларов. По итогам года его объем превысит 114,2 млрд долларов - целевой показатель, закрепленный в нацпроекте "Международная кооперация и экспорт".

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Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ по итогам заседания комиссии госсовета по направлению "Промышленность" под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Кроме экспорта российской промышленности участники обсудили медицину. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, российские предприятия справились с задачей оперативно развернуть выпуск аппаратов ИВЛ и "расходников" к ним в необходимом объеме, а также реализовали проекты по аппаратам ЭКМО, УЗИ и рентгену.

"Работаем над созданием систем дистанционного мониторинга состояния здоровья. В целом за непростой прошлый год предприятия отрасли медицинской техники удвоили объемы производства. Помимо понятной фокусировки на антиковидной номенклатуре компании не остановили разработки и по инновационной тематике", - заключил Мантуров.

В Минпромторге также отметили положительный эффект от квотирования закупок продукции отечественного производства. В связи с этим ведомство подготовило предложения, как расширить перечень квотируемых изделий. Список сейчас согласовывается с другими ведомствами.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минпромторг

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